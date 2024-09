COOP aperfeiçoa a comunicação corporativa com influenciadores internos

De acordo com Peter Drucker, o pai da Administração Moderna, 60% de todos os problemas das empresas resultam de falha na comunicação, pois é por meio dela que os gestores conseguem criar conexões e manter os seus colaboradores em sintonia e focados nos mesmos objetivos. Além disso, a comunicação também é a forma perfeita para se transmitir os valores e a identidade de uma marca.

Com a proposta de trazer a comunicação de maneira mais assertiva e próxima aos seus colaboradores, a área de Comunicação Corporativa da Coop criou o programa de influenciadores internos, haja vista que os maiores desafios, constatados em um levantamento técnico, foram principalmente o de alcançar maior capilaridade para atingir as 103 unidades físicas de negócios e a descentralização das informações que, até então, dificultava a comunicação com os seus mais de 6 mil colaboradores.

Os influenciadores internos são colaboradores que possuem um elevado grau de comunicabilidade entre os seus pares, conseguem receber feedbacks de como algumas informações estão chegando, além de transformar essas informações em uma linguagem mais acessível e interativa. Para se pautar, o grupo participa dos principais eventos internos e externos e de reuniões periódicas para ficar por dentro de campanhas e ações que estão sendo realizadas e que deverão ser repassadas aos demais colaboradores.

“Embora ainda estejamos aprimorando a fase piloto, em cinco meses, já colhemos alguns resultados positivos com os desafios propostos, que foram trabalhar o employer branding de dentro para fora, garantir uma comunicação transparente e objetiva para todos, trazer representatividade para a comunicação, gerar atratividade para conteúdos a serem comunicados e estabelecer uma rede de engajamento”, explica a responsável pela mentoria do projeto, Camila Bolivar.