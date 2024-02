COOP amplia benefícios para as comunidades e para o meio ambiente

Há 70 anos, quando ninguém falava em responsabilidade social ou ESG, a rede de varejo Coop já praticava tais princípios em prol do meio ambiente e das comunidades localizadas nas cidades onde possui unidade de negócio.

“Como forma de padronizar a execução de tais iniciativas, a cooperativa criou uma plataforma de sustentabilidade – a Coop Faz Bem, dividida em quatro pilares, Coop Faz Bem pra Comunidade, Coop Faz Bem Pro Planeta, Coop Faz Bem Pra Educação e Coop Faz Bem Pra Você. Desde então, os resultados vêm a cada ano em ritmo acelerado de crescimento”, explica João Miron, analista sênior de responsabilidade social na Coop.

Em 2023, o pilar Coop Faz Bem Pro Planeta, que visa combater o desperdício, valorizar o consumo sustentável e saudável, além da boa gestão de resíduos e de águas e efluentes, colaborou para que 2.740 toneladas de resíduos fossem encaminhadas à reciclagem. O volume é 11% superior ao ano anterior.

O Coop Faz Bem Pra Você é o pilar que concentra os programas e ações relacionados à saúde e ao bem-estar dos cooperados, clientes, colaboradores e comunidades e suas iniciativas visam despertar a consciência sobre a importância dos exames de rotina, do diagnóstico precoce, da prática de atividade física e dos cuidados com o corpo e a saúde mental. No ano passado, o número de atendimento individual foi 22% maior que em 2022, totalizando 34.446 atendimentos.

Já o pilar Coop Faz Bem pra Comunidade, que agrega os projetos contínuos e pontuais no entorno das lojas a fim de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades, foi responsável pela doação de 1.038.195 kg de alimentos por meio dos bancos de alimentos municipais, Mesa Brasil e o negócio social Infineat. A Coop também doou, por meio do seu Programa de Benefícios às Entidades, através de leis de incentivo e dos programas Troco do Bem e Revista Coop, o valor total de R$ 1.846.598,12, beneficiando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na área educacional, foram aplicadas 78.273 horas de treinamento aos seus colaboradores, 31% a mais que em 2022. Além disso, mais de 400 estudantes do Instituto Embraer, em São José dos Campos, foram desenvolvidos nos pilares de cooperativismo, e empregabilidade.

“Em 2024, continuaremos com esses programas, além de ampliarmos as nossas ações que integram o Comitê de Diversidade, como é o caso do Programa de Liderança Feminina, lançado no ano passado”, reforça a coordenadora de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social, Luciana Benteo.