COOP amplia ações para preservação do meio ambiente

O interesse pela comunidade é o sétimo princípio do cooperativismo e para uma sociedade saudável, é preciso cuidar do meio ambiente. Com essa premissa, a Coop não mede esforços para criar ações que colaboram com a preservação e a proteção dos recursos naturais do planeta. E não tem como falar de preservação sem falar da importância da reciclagem.

Por meio do pilar Coop Faz Bem Pro Planeta, da plataforma de responsabilidade Coop Faz Bem, em 2023, a rede de varejo destinou 2.741.211 kg de resíduos ao descarte correto, 12% acima do volume alcançado no ano anterior.

Além de caixas coletoras de materiais recicláveis no Centro Administrativo, de pilhas em algumas unidades e de descarte de medicamentos vencidos e de embalagens nas drogarias, no ano passado, a Coop firmou parceria com a Ambipar, como forma de facilitar ainda mais os processos de gestão desses resíduos. Por isso, foi instalada recentemente nas unidades de Diadema e de Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, a Retorna Machine, máquina que coleta embalagens recicláveis e transforma em pontos para resgate de benefícios.

Com a Retorna Machine, a cada material descartado (lata, garrafa PET ou embalagem longa vida), os cooperados e clientes ganham pontos (chamados tricoins) para acumular e trocar por descontos na conta de energia elétrica, na recarga de celular e do vale-transporte ou, ainda, doar para as entidades cadastradas.

“O resultado positivo registrado nas duas operações nos move a trabalhar na expansão para outras lojas de supermercado, seja por meio da Retorna Machine ou do Deixaki, também da Ambipar, porém, no formato de contêiner. Dessa forma, potencializamos ainda mais o nosso compromisso de cooperar com a preservação do planeta”, reforça Priscila Teixeira, analista de Responsabilidade Social.

A Coop ainda atua no mercado livre de energia elétrica – energia i5, na qual 50% é oriunda de fontes renováveis. Desde 2018, a rede deixou de emitir 16.386 toneladas de CO2 para a atmosfera, correspondendo a 114.765 árvores plantadas. Essa iniciativa também gerou uma economia de quase R$ 5 milhões no ano passado e mais de R$ 13 milhões nos últimos 5 anos.

As faixas promocionais de gradil que antes eram descartadas, agora são utilizadas na produção de ecobags, em parceria com o Instituto Ecotece e a Midas Comunicação Visual, em apoio ao Núcleo de Geração de Renda da Rede de Saúde Mental do ABC, empregando pessoas com transtornos mentais. As ecobags são utilizadas como brinde na integração dos novos colaboradores.