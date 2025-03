Conversão semaforizada na Av. Senador Vergueiro amplia acesso ao Jd. Copacabana, em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo vai implementar uma nova conversão semaforizada na Av. Senador Vergueiro, sentido Rudge Ramos, proporcionando acesso direto à Rua Copacabana, no bairro Jardim Copacabana, região do Anchieta. A intervenção, que será implantada neste sábado (08/03), atende a uma demanda antiga da população e integra um amplo estudo de mobilidade urbana conduzido pela Administração municipal, com o objetivo de melhorar o fluxo viário, oferecer mais eficiência e garantir maior segurança para motoristas em todo o entorno.

Antes da implementação, os condutores que seguiam pela Av. Senador Vergueiro, após sair do Paço Municipal, tinham apenas duas opções para acessar o Jardim Copacabana: realizar o retorno na altura do Ginásio Poliesportivo ou seguir até a Av. Winston Churchill, fazendo o retorno para voltar no sentido oposto. Com a nova conversão, o trajeto ficará mais ágil, direto e seguro, beneficiando não só os moradores do bairro, mas também todos os motoristas que transitam pela região diariamente.

O prefeito Marcelo Lima destacou que a medida reforça o compromisso da administração municipal em oferecer soluções eficientes para o trânsito da cidade. “Estamos trabalhando para melhorar a mobilidade em todos os pontos da cidade, ouvindo as necessidades da população e investindo em intervenções que trazem mais fluidez e segurança. Essa nova conversão traz um impacto positivo para muitos motoristas que circulam pela região todos os dias, encurtando distâncias e tornando os deslocamentos mais eficientes”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

PLANEJAMENTO TÉCNICO – A intervenção foi avaliada por estudos técnicos realizados pela Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura de São Bernardo para garantir segurança e eficiência na circulação. “Essa intervenção faz parte de um planejamento mais amplo para otimizar o trânsito na região do Ginásio Poliesportivo e melhorar o acesso aos bairros vizinhos. Com a nova conversão, conseguimos reduzir o tempo de deslocamento e minimizar os pontos de conflito, proporcionando mais conforto aos motoristas”, explicou o secretário de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, Francisco Carone.

A Prefeitura tem ampliado os estudos de mobilidade urbana em diferentes regiões do município, priorizando soluções que garantam mais fluidez e segurança no trânsito. “Sabemos que as melhorias no trânsito são constantes para acompanhar o desenvolvimento do município. Diante deste cenário, estamos promovendo diferentes estudos para que São Bernardo seja cada vez mais fluida e com o trânsito cada vez mais eficiente e seguro”, completou Carone. A melhoria faz parte do plano de mobilidade urbana, que tem como objetivo proporcionar deslocamentos mais rápidos, seguros e eficientes para toda a população, acompanhando o desenvolvimento da cidade e as necessidades dos moradores.

MELHORIAS – A nova conversão semaforizada no Jardim Copacabana integra um conjunto de ações que a Prefeitura de São Bernardo tem implementado para melhorar a mobilidade urbana na cidade. Entre as iniciativas recentes estão:

– Implantação da Faixa Azul na Av. Lions, desde o entroncamento com Santo André até a chegada à Rodovia Anchieta;

– Alteração do sentido da Av. Lauro Gomes, entre a Av. Aldino Pinotti e a Estrada das Lágrimas;

– Reabertura da segunda faixa na Av. Corredor ABD, sentido Av. Lions, desde a Rua Frei Damião até a Av. 31 de Março;

– Desvios para melhorar o fluxo viário em regiões estratégicas;

– Revitalização de vias e modernização da rede semafórica.

– Implantação de Nova Sinalização Viária em diversos bairros, entre eles: Vila Rica, Vila Mussolini e Vila Carminha;

– Substituição dos cabos dos semáforos por cabos de alumínio, com baixíssimo valor comercial de revenda, reduzindo os roubos e, por conseguinte, os impactos no trânsito;

– Proibição de conversão à esquerda na Rua Dr. Marcel Preotesco, pela Av. Aldino Pinotti (sentido Lauro Gomes).