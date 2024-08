Conversa com o artista Guilherme Callegari encerra exposição na Casa do Olhar no sábado

A exposição Redução, do andreense Guilherme Callegari, entra em sua última semana de visitação na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, no Centro. A mostra pode ser conferida no equipamento cultural até sábado (24), quando o artista visual recebe o público para uma conversa sobre a exposição composta por trabalhos do artista que se dedicou à pesquisa sobre as relações do design e da indústria com a pintura nos últimos 14 anos.

Denis Freitas, autor do texto crítico da mostra, é o convidado que fará a interlocução direta com o artista, numa conversa conduzida por Reinaldo Botelho, curador e coordenador da Casa do Olhar, que acontece das 13h30 às 14h45. A Casa do Olhar fica na Rua Campos Sales, 414, Centro.

Na exposição, aberta ao público desde 13 de julho, é exibido um conjunto de quatro pinturas e três desenhos em papel de grande formato, juntamente com texto crítico do designer Denis Freitas. Nesta exposição, Callegari pontua sua trajetória que, segundo o artista, é o início de uma nova caminhada dentro da pintura.

Ao criar e trabalhar sobre símbolos universais pré-estabelecidos como logos e tipografias, Guilherme Callegari mostra que é possível fazer design com identidade, construindo e negando estéticas através do óleo sobre tela, uma técnica difundida na pintura há séculos. Isso leva o público a uma viagem no tempo, onde o design contemporâneo resulta na tela que não segue briefings.

Guilherme Callegari nasceu em 1986 em Santo André, graduou-se em Design Gráfico com ênfase em tipografia em 2011. Sua obra lida com temas do Design Gráfico/Comunicação e da pintura. Depois de sua formação, o artista se dedicou às pesquisas em Design Gráfico na faculdade e passou a assumir essa temática como objeto de pesquisa em sua pintura.

Callegari ganhou prêmios em salões de Praia Grande e Santo André, participou de exposições coletivas na BARÓ Galeria, Zipper Galeria e duas individuais na Casa Nova Arte e Cultura Contemporânea. Apresenta sua primeira exposição individual na Verve em julho de 2019. Seus trabalhos integram coleções em São Paulo, Rio de Janeiro, Peru e Holanda e os Acervos Públicos do Museu de Arte do Rio (MAR), Casa do Olhar Luiz Sacilotto, e do Palácio das Artes (Praia Grande – SP).

Serviço

Conversa com artista visual Guilherme Callegari – encerramento da mostra Redução

Data: 24/8/24 (sábado)

Horário: 13h30 às 14h45

Horários de visitação: de terça a sexta, das 10h às 12h e das 13h às 17h | sábados: das 14h às 17h

Local: Casa do Olhar Luiz Sacilotto

Endereço: Rua Campos Sales, 414 – Centro – Santo André

Gratuito