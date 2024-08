Convenção do União confirma chapa de Ney Leprevost com Rosângela Moro em Curitiba

O União Brasil homologou na noite desta quinta-feira (01) o deputado estadual Ney Leprevost como candidato à prefeitura de Curitiba aprovado em convenção municipal, tendo a deputada federal Rosângela Moro como candidata a vice-prefeita. A convenção também aprovou a chapa de 39 pré-candidatos do partido à Câmara Municipal e a coligação com os partidos Democracia Cristã e Agir.

O evento, que reuniu uma multidão no bairro Campo Comprido, contou ainda com a participação do senador Sergio Moro, do presidente estadual do União Paraná, deputado federal Felipe Francischini, do deputado federal Matheus Layola e do deputado estadual Tito Barichelo.

Leprevost agradeceu o apoio de todos os presentes e expressou sua confiança na vitória nas eleições de outubro. “Nós vamos enfrentar o poder econômico. Será uma luta de Davi contra Golias. Mas eu confio que, com as melhores propostas e com mulheres e homens de bem, vamos mostrar aos curitibanos quem é o mais preparado, o mais firme, o mais competente, o que tem mais coragem para enfrentar os desafios que a cidade tem pela frente. Eles podem vir como vierem. Eu não tenho medo de nada”, garantiu.

Leprevost lembrou da experiência acumulada em toda sua vida pública para explicar a crença de que pode levar Curitiba a um novo salto de desenvolvimento social e humano. “Eu não posso fazer promessas, eu posso assumir um compromisso de trabalhar muito por Curitiba, dia e noite, como trabalhei pelos paranaenses durante a pandemia da Covid-19”, disse.

“Conseguimos evitar que os paranaenses que não podiam trabalhar para viver morressem de fome. Fizemos o Cartão Comida Boa que tornou-se um programa permanente do Governo do Estado e viabilizamos alimentos para todas as crianças, inclusive das APAES”, relembrou Leprevost.

“E no pós-pandemia, criamos o Cartão Futuro, que junto com as Carretas do Conhecimento, ajudaram a colocar o Paraná em primeiro lugar de todo o Brasil na geração de empregos via Agências do Trabalhador. Emprego com carteira assinada é o melhor de todos os programas sociais”, ressaltou.

Agora candidato a prefeito aprovado em convenção, Leprevost também detalhou como pretende enfrentar os graves problemas sociais que atingem a Capital paranaense. “Vamos enfrentar a questão das pessoas em situação de rua com os Centros de Recuperação, Inclusão, Saúde, Tratamento e Organização (CRISTOs). É inadmissível que uma cidade inteligente como Curitiba seja a capital do sul do Brasil que mais tem moradores de rua”, afirmou.

Ele também lembrou que pretende criar a Polícia da Cidade, transformando a Guarda Municipal em um instrumento para auxiliar a Polícia Militar na prevenção e no combate à criminalidade. “As grandes cidades do mundo já têm as suas polícias da cidade. Curitiba vai ser a capital mais segura do Brasil. Nós vamos impor a lei e a ordem de volta na nossa cidade”, disse.

Com a ajuda da deputada Rosângela Moro, Leprevost explicou que também pretende fazer o mesmo na área da saúde. “Vamos zerar a fila da saúde. Vamos fazer o ‘+ Especialistas’. Hoje, Curitiba tem mais de 200 mil exames e consultas em atraso na rede pública municipal de saúde”, destacou.

“Nenhuma criança desta cidade que tem uma arrecadação próxima a 12 bilhões de reais por ano pode ficar sem ter acesso ao pediatra imediatamente. Eu vou fazer o PAI, o Pronto Atendimento Infantil, E com o PAI, todas as mães de Curitiba ficarão tranquilas e seguras em relação à saúde das suas crianças”, assegurou Leprevost.

Símbolo

A deputada e agora candidata a vice-prefeita aprovada em convenção, Rosângela Moro, explicou porque aceitou o convite de Ney para compor a chapa majoritária. “Eu não tive como recusar esse convite, porque eu sou curitibana e porque nada vai me deixar mais feliz do que trabalhar por todos os curitibanos e curitibanas. Eu quero, junto com o Ney, melhorar a vida dos curitibanos e curitibanas”, disse.

“Curitiba é linda, mas a gente tem que olhar para as pessoas que estão em Curitiba. E agora é Ney, é nova oxigenação. A gente tem que pensar que tudo aquilo que foi feito de bom tem que ser mantido e que tem que melhorar, tem que ser melhorado”, defendeu. “Eu não tenho medo, eu sou com muito orgulho da República de Curitiba, aqui nasceu a Lava Jato, dentre tantas outras coisas, um símbolo que muito nos orgulha. Medo não pode nos impedir de poder contribuir por uma Curitiba melhor”, garantiu.

Combate à corrupção

Em seu discurso, o senador Sergio Moro lembrou da tentativa de adversários de evitar que a candidatura de Leprevost se concretizasse. “Tentaram tirar o Ney dessa disputa de todos os jeitos. Mas ele se manteve firme. O partido se manteve firme. Estão com medo, no fundo, da candidatura do Ney Leprevost porque é uma candidatura competitiva que pode transformar Curitiba para melhor”, avaliou.

Moro afirmou que, enquanto o atual governo federal abandonou o combate à corrupção e relegou as políticas de segurança pública, Curitiba poderá ir na direção contrária com Ney na prefeitura. “Curitiba pode ser um exemplo novamente. O que eu combinei com o Ney é que a gente vai criar, aqui em Curitiba, uma agência municipal anticorrupção, que vai fazer o controle preventivo”, explicou.

“Por acreditar nesses projetos, que a gente pode contribuir, que a gente pode fazer uma transformação em Curitiba, a gente aceitou o convite de participar da candidatura desse grande projeto do União Brasil, que é a candidatura do Ney Leprevost. Ele conhece cada canto dessa cidade e que tem experiência e tem condições de fazer um grande trabalho”, completou o senador.