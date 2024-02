Contribuintes de Mauá podem baixar boletos do IPTU pelo site da Prefeitura

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 terá apenas a correção pela inflação, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), no valor de 4,14%. Os contribuintes que desejarem podem baixar os boletos pelo site maua.sp.gov.br, na página inicial, clicando no primeiro campo menu do lado direito: IPTU 2024 / 2ª via.

O primeiro vencimento, tanto da cota única quanto da primeira de dez parcelas, será em 15 de março, e demais parcelas no dia 15 dos meses subsequentes. Caso o contribuinte não tenha débitos em 2023, o desconto é de 10% e 5% caso haja débito. O vencimento para ambos também é 15 de março.

Mauá tem 79.534 contribuintes e o cadastro mobiliário com 84.670 inscrições. São 5.136 isenções totais (100%), dentre as quais imóveis públicos, aposentados e outros. O IPTU pode ser pago em toda rede bancária presencialmente ou on-line pelo código de barras nos boletos.