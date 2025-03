Contratos futuros de Petróleo sofrem queda em meio a temores de Guerra Comercial

No dia 4 de abril, os contratos futuros do petróleo apresentaram uma ligeira queda, embora tenham conseguido amenizar as perdas iniciais. Essa movimentação ocorre em um contexto onde investidores estão avaliando os riscos potenciais que uma guerra comercial generalizada poderia trazer ao mercado. O dia anterior foi marcado por uma decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Países Aliados (Opep+) de aumentar a produção do insumo a partir de abril, conforme já se esperava.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI com vencimento em abril encerrou o pregão com desvalorização de 0,16%, equivalente a uma redução de US$ 0,11, estabelecendo-se em US$ 68,26 por barril. Por sua vez, o petróleo Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), registrou uma queda mais acentuada de 0,81%, ou US$ 0,58, alcançando o valor de US$ 71,04 por barril.

A tensão no mercado foi intensificada pela recente divulgação das retaliações comerciais por parte da China, Canadá e México, após a implementação das tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esses desdobramentos despertaram preocupações entre os investidores quanto a uma possível desaceleração do crescimento econômico global. Segundo análises do MUFG, “a reação negativa dos preços foi ainda mais exacerbada pelo clima de aversão ao risco causado pelas escaladas lideradas pelos EUA na guerra comercial”.