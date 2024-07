Contrata SP tem 400 vagas para público com mais de 50 anos

O Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, da Prefeitura de São Paulo, inicia o mês de julho com a edição do Contrata SP voltada aos candidatos com mais de 50 anos de idade. O mutirão de emprego conta com mais de 400 vagas nos setores do comércio e serviços, com grande quantidade de postos em redes de farmácias com cargos nas áreas administrativas e de atendimento. O processo seletivo, com a presença de empresas, é aberto a todos interessados da faixa etária, com prioridade no atendimento para o público LGBTQIA+. As inscrições para participar podem ser feitas on-line, até segunda-feira, pelo Portal Cate. O evento ocorre na terça-feira (2 de julho), das 8h às 16h, no Cate Central, avenida Rio Branco, 252.

“O mercado de trabalho está em constante mudança. Olhar para o trabalhador sênior está na pauta do dia, principalmente, em um país como o nosso que está com crescimento no número de idosos, principalmente os dispostos a continuar sua vida profissional. Com a disponibilidade de empresas com essa expertise para a diversidade, vamos realizar essa edição do Contrata SP, unindo dois públicos que possuem dificuldade de inserção, os 50+ e, dentro desse grupo, priorizando profissionais LGBTQIA+”, pontua a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente. “Para mudar este cenário, o Cate realiza um trabalho de conscientização e captação de vagas específicas para esse público e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania nessa sensibilização do empresariado”, complementa.

Para as vagas em farmácias da Capital, os salários variam de R$ 1.594 a R$ 2.300, dependendo do cargo. Nenhum deles exige que o candidato tenha experiência na área, mas a maioria requer ensino médio completo ou superior em curso. Atendente de farmácia (balcão) e assistente de atendimento ao cliente são as funções com mais postos abertos: a primeira com 50 e a segunda com 60. Para ambas, a escala de trabalho é 6×1. As demais incluem postos de assistente tributário, prevenção de perdas e administrativo, com regime é 5×2.

Os benefícios oferecidos pela rede de farmácias incluem vale transporte, alimentação, refeição, auxílio médico e odontológico, convênio com empresas parceiras, auxílio academia e auxílio farmácia.

Em outro setor, os cargos com mais vagas são de auxiliar de expedição com 90 postos. A atividade é temporária com salário de R$ 1.1551, não será exigida experiência. Já atendentes no comércio encontram 80 vagas – salários variam entre R$ 1.300 e R$ 2002.

Destacam-se ainda mais de 140 postos no setor logístico: auxiliar de logística e de expedição, conferente de mercadorias e assistente de carga e descarga estão entre as funções. Grande parte desses são em regime temporário. Para quem está cursando o ensino superior, há uma vaga de estágio na área, com bolsa de R$ 1.000. Para o restante, é preciso ter completado pelo menos o ensino fundamental, mas não precisa de experiência; salários chegam a R$ 1898.

Processo seletivo – trabalho em evento de corrida

Outra oportunidade para quem está em busca de renda extra são as mais de 400 vagas temporárias para diversos cargos na área operacional do Campeonato Mundial de Endurance da FIA. A cidade de São Paulo está se preparando para sediar este prestigiado evento internacional de carros esportivos, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de julho no Autódromo de Interlagos.

Entre os cargos oferecidos estão auxiliar de limpeza, limpador de vidro e jardineiro, é necessário no mínimo ensino fundamental completo. Os candidatos recebem diariamente a remuneração de 120 reais, a alimentação é disponibilizada no local. O processo seletivo acontece no Cate Interlagos até o dia 27 de junho, em dois horários: às 09h e às 13h. Não é necessário realizar inscrição prévia.

Serviço:

Contrata SP 50+

Dia: 02 de julho (terça-feira)

Horário: das 08h às 16h

Local: Cate Central

Endereço: Av. Rio Branco, 252

Inscrição: até 1º de julho, pelo Portal Cate

Processo seletivo – evento de corrida

Dias: Até o dia 27 de junho

Horário: 9h e 13h

Local: Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Levar: RG, CPF e carteira de trabalho (pode ser modelo digital)

Unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital)

Atendimento no Descomplica SP

Zona Central

· Cate Central – Av. Rio Branco, 252 – Campos Elíseos

Zona Norte

· Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades (Descomplica SP)

· Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300 – Jaçanã (Descomplica SP)

· Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas

· Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349 – Perus (Descomplica SP)

· Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba (Descomplica SP)

· Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi (Descomplica SP)

· Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001

· Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta (Descomplica SP)

Zona Sul

· Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar – Vila Andrade (Descomplica SP)

· Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

· Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 – Interlagos

· Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

· Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara (Descomplica SP)

· Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro (Descomplica SP)

· Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

· Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

· Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino (Descomplica SP)

. Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Clipper (Descomplica SP)

Zona Leste

· Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva (Descomplica SP)

· Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7001 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Guaianases – Rua Copenhague, 92 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012 – São Miguel Paulista (Descomplica SP)

· Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera

· Cate Itaquera 2 – Av Itaquera 6735

· Cate Penha – Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta (Descomplica SP)

· Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Jd. Três Marias (Descomplica SP)

· Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí (Descomplica SP)

· Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064 – Jd. Aurora

· Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172 – Jd. Independência (Descomplica SP)

· Cate Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu, 1180 – Parque Boturussu

· Cate Mooca – Rua Hipódromo, 1552 – Mooca (Descomplica SP)

Zona Oeste

· Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jd. Peri (Descomplica SP)

· Cate Pinheiros – Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123

· Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca (Descomplica SP)