Contrata SP: número de vagas sobe para 1.400 e inscrições terminam nesta quarta (19)

O número de vagas do Contrata SP – Dia da Mulher, que será realizado nesta quinta-feira (20), passou para 1.400 após as 13 empresas contratantes que participam do evento, realizado pela Prefeitura, disponibilizarem mais ofertas de emprego. As inscrições terminam nesta quarta-feira (19) e devem ser feitas pelo Portal Cate. Anteriormente, havia 500 vagas disponibilizadas por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo.

O Contrata SP – Dia da Mulher é realizado pela Prefeitura de São Paulo em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de março, e as inscrições devem ser feitas pelo Portal Cate.

O processo seletivo ocorrerá das 9h às 16h, nos Cates Central, Itaquera e Interlagos, sendo uma oportunidade para as mulheres que procuram emprego. As ocupações são auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, recepcionista, jovem aprendiz, auxiliar de lavanderia e mais. Para algumas oportunidades, são aceitas candidatas sem experiência. Os salários variam entre R$ 828 (para jovem aprendiz) e R$ 2.925 (para chefe de limpeza).

O Cate está disponibilizando vagas efetivas e temporárias, para quem preferir trabalhar apenas por um certo período de tempo. A maioria das empresas disponibiliza benefícios além do salário, como vale-alimentação e premiações.

As vagas são exclusivas para mulheres e para participar as interessadas devem se inscrever no Portal Cate até dia 19 de março e comparecer a um dos Cates indicados no dia 20 de março, dentro do horário estabelecido.

Serviço

Contrata SP – Dia Internacional da Mulher

Inscrições até 19 de março

Portal Cate

Processo seletivo: 20 de março, das 09h às 16h

Cate Central – Av. Rio Branco, 252 – Campos Elíseos

Cate Itaquera – R. Augusto C. Bauman, 851

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122