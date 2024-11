Contrata SP disponibiliza 200 vagas de trabalho para pessoas com deficiência

A Prefeitura de São Paulo realiza nesta quinta-feira (28) a 17ª edição do Contrata SP para pessoas com deficiência. Com mais de 200 vagas disponíveis nas áreas comércio, serviços e saúde, sendo 118 vagas com contratação permanente, as pessoas com deficiência da capital paulista poderão se candidatar em 7 empresas que participarão do mutirão. Há vagas para todos os níveis de escolaridade e os salários variam entre R$ 706,00 (jovem aprendiz) e R$ 5.500,00.

O evento é realizado pelas secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPED) e do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET).

Para se candidatar às vagas é necessário ter escolaridade que varia do fundamental incompleto a superior completo. Dependendo do cargo não é exigida experiência prévia. Ainda se destacam 15 postos de trabalho na área da saúde que exigem a formação do ensino fundamental e o superior, com salários entre R$ 1.400 e R$ 5.500, nas posições de auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem e enfermeiro.

Além dessas oportunidades, quem passar pelo Contrata SP poderá consultar as vagas abertas no Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo que também são voltadas para pessoas com deficiência. Estão disponíveis cerca de 70 vagas, com salários que variam de R$ 1.416 a R$ 2.044. As oportunidades incluem cargos como atendente de loja, auxiliar de limpeza, operador de caixa, operador de telemarketing e repositor de mercadorias. Para essas posições, a escolaridade requerida vai do fundamental incompleto ao médio completo, e os candidatos podem ter até seis meses de experiência.

Para agilizar o processo no dia do evento, os candidatos podem realizar um cadastro prévio até esta quarta-feira (27), no Portal Cate. A equipe técnica do Cate é responsável por fazer a pré-seleção voltada para profissionais com deficiência e reabilitados do INSS.

Para o Contrata SP, é necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho, que pode ser a versão digital, cópias de currículo para contato com as empresas no local e o laudo médico com data válida. No local, os candidatos com deficiência auditiva e surdos vão contar com intérpretes de Libras e suporte da CIL (Central de Intermediação em Libras) da Prefeitura de São Paulo.

A iniciativa acontece desde 2017, e visa facilitar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal, aproximando candidatos e recrutadores em um mesmo espaço.

Serviço

17º Contrata SP – Pessoa com Deficiência

Inscrições: www.cate.prefeitura.sp.gov.br

Processo Seletivo

Data: 28/12

Hora: 9h às 16h

Local: Cate Central

Endereço: Av. Rio Branco, 252 – Campos Elíseos

Documentos: RG, CPF, carteira de trabalho (que pode ser a versão digital), cópias de currículo e laudo médico