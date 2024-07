Contra ameaças ao meio-ambiente, PM faz operação em florestas do estado de SP

A Polícia Militar Ambiental realiza em todo o estado de São Paulo a Operação Guardião das Florestas, que visa fortalecer a proteção e preservação das riquezas naturais do território paulista. A ação deve terminar até o fim desta quinta-feira (18).

Dezenas de policiais estão empenhados em verificar a regeneração de áreas degradadas, prevenindo incêndios causados por balões, combatendo o comércio ilegal de madeiras nativas e apoiando a Operação SP Sem Fogo, contra focos de incêndios em florestas.

Para isso, são realizadas ações de monitoramento das coberturas vegetais, fiscalização de pátios madeireiros e fábricas clandestinas de balões. As atividades foram previamente planejadas e contam com apoio de equipes operacionais especializadas, bem como tecnologias de monitoramento via satélite.

Vale ressaltar que as áreas verdes desempenham um papel fundamental na vida humana e fornecem recursos essenciais como alimento e material genérico para indústrias, além de serem reguladoras de clima e abrigarem uma rica diversidade de fauna e flora.