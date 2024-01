Continental Shopping promove evento de férias para as crianças

Férias escolares são sinônimo de brincadeira e muita diversão para os pequenos, mas também de criatividade para os papais, que precisam distrair e entreter as crianças.

E foi pensando em ajudar nessa árdua missão – além de tirar a galerinha um pouco dos games e resgatar as antigas brincadeiras – que o Continental Shopping em parceria com a Estrela preparou uma série de atividades e oficinas, que acontecem até o dia 4 de fevereiro no 3º piso do shopping, em frente ao cinema, gratuitamente.

Sempre das 14h às 20h, respeitando o limite de 9 crianças por turma, que devem estar acompanhadas por um adulto responsável, oficinas super divertidas prometem mexer com a imaginação e a coordenação dos pequenos através de massinhas de modelar, moldes, camarim e os jogos clássicos. Todas as atividades são coordenadas por monitores treinados, que dão dicas de funcionamento e segurança.

“A Estrela é uma empresa que mexe com o imaginário de todo adulto e nós pensamos em resgatar essa memória afetiva para que eles brinquem junto, criem laços de conexão com as crianças ao praticarem as atividades. Temos certeza que vai ser muito divertido e está quase impossível participar uma vez só”, conta Carolina Moura, gerente de Marketing do shopping.

Para participar é necessário agendamento no próprio local para turmas no mesmo dia, mediante disponibilidade. As atividades são recomendadas para crianças entre 4 e 12 anos.

Outras informações e o regulamento completo estão disponíveis no site: continentalshopping.com.br

Massa Estrela – Atividade de férias para as crianças

Data: até 04 de fevereiro

Horário: das 14h às 20h

Valor: Gratuito

Onde: 3º piso, em frente ao cinema

Classificação indicativa: de 04 a 12 anos

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo – SP