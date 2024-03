Continental Shopping inaugura estação de recarga para carros elétricos

Junto com as indústrias e a queima de lixo, os carros e aviões são os maiores poluidores do planeta, por isso, a longo prazo, investir em um veículo elétrico pode ser uma grande iniciativa para uma vida mais saudável e sustentável para toda a comunidade.

E para incentivar – e facilitar a vida de quem já conseguiu fazer a troca – o Continental Shopping, o mais tradicional da Zona Oeste de São Paulo, acaba de inaugurar uma estação de recarga para carros elétricos com 3 vagas e serviço completamente gratuito.

O espaço está localizado próximo à entrada principal do shopping, na Avenida Leão Machado, número 100, em frente à Drogasil. A estação é parceira da empresa Zletric, líder na mobilidade elétrica no Brasil. A ideia é oferecer um serviço seguro, eficiente e inteligente porque sustentabilidade e autonomia precisam caminhar juntas.

“Como nós vivemos em constante preocupação com o meio ambiente, promover práticas sustentáveis é uma constante aqui no shopping. Percebemos que essa conveniência e praticidade de carregar o carro enquanto faz compra, diversão ou vai à academia, seria um diferencial”, afirma Carolina Moura, gerente de marketing do Continental Shopping.

A recarga pode ser acompanhada em tempo real pelo app da Zletric.