Contas falsas em apps de transporte em SP ameaçam segurança e prejudicam motoristas legítimos

A prática de motoristas adquirirem contas falsas para operar por meio de aplicativos de transporte em São Paulo tem gerado preocupações, conforme revelado por representantes da categoria. Este problema não só coloca em risco a segurança dos passageiros, como também prejudica motoristas legítimos que veem sua reputação afetada.

As contas falsas são criadas utilizando dados obtidos em sites e aplicativos que disponibilizam informações pessoais. Fotos semelhantes às dos verdadeiros condutores são usadas para evitar suspeitas. Em um caso recente, um motorista foi preso após usar duas contas falsas para realizar ataques em Guarulhos. Ele admitiu ter comprado essas contas através de um intermediário.

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado de São Paulo, Leandro Cruz, aponta que bloqueios frequentes realizados pelas plataformas contribuem para o aumento desse mercado ilegal. Muitos trabalhadores, impossibilitados de acessar suas contas originais, recorrem a essa prática como meio de subsistência. As contas são oferecidas por valores que variam entre R$ 150 e R$ 400, com garantias de funcionamento por até seis meses.

Em resposta à Folha, Uber e 99 afirmaram que a segurança é uma prioridade e que as validações dos motoristas são realizadas através de sistemas governamentais oficiais. No entanto, casos recentes evidenciam falhas no sistema, destacando a necessidade urgente de revisão dos processos de segurança.

O Ministério Público abriu um inquérito civil para investigar a contratação e manutenção desses motoristas nas plataformas. A intenção é identificar responsabilidades e corrigir falhas para garantir maior segurança aos usuários.

A venda de contas falsas é um problema complexo que afeta toda a comunidade envolvida nos serviços de transporte por aplicativo, exigindo ação conjunta das empresas e autoridades para sua solução.