Contagem regressiva para as convenções da esquerda em Santo André!

O evento, que promete ser grandioso, foi realocado para o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André.

“Estamos mobilizando mais de mil pessoas para esse grande evento. Fiz questão de convidar pessoalmente cada ministro e já recebi as confirmações do Marinho e do Paulo Teixeira. Também aguardamos a presença da pré-candidata a vice-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy,” comentou Bete Siraque com entusiasmo.

As convenções celebrarão a chapa Bete Siraque e Bruno Daniel, simbolizando a união de forças e o trabalho coletivo necessário para pensar a cidade de forma conjunta. “Estamos no momento em que é preciso essa união de forças e trabalhar juntos. Será um momento histórico!” acrescentou Bruno Daniel.

Na tarde dessa sexta-feira, Bete Siraque e Bruno Daniel reforçaram o convite em suas redes sociais. Confira:

https://www.instagram.com/reel/C9nJ83gJ80A/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Serviço:

Evento: Convenção das Federações PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede

Data: Domingo, 21 de julho

Local: Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, R. Gertrúdes de Lima, 202, Centro, Santo André

Horário: 9h