Conta de energia sem taxa extra em dezembro: Alívio no bolso dos consumidores

No mês de dezembro, os consumidores de energia elétrica no Brasil serão beneficiados pela aplicação da bandeira tarifária verde, o que implica na ausência de cobranças adicionais na fatura de luz. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que atribui essa mudança a uma “melhora expressiva nas condições de geração de energia” no país.

Conforme esclarecido pela Aneel, o aumento das chuvas nas últimas semanas resultou em um incremento significativo na geração de energia hidrelétrica. Essa fonte é mais econômica em comparação com as usinas termelétricas, que são acionadas com maior frequência em períodos de baixos níveis nos reservatórios.

Durante este ano, a escassez de precipitações levou à implementação da bandeira tarifária vermelha patamar 1 no mês de setembro e do patamar 2 em outubro. Em novembro, vigorou a bandeira amarela, que acrescentou um custo adicional de R$ 1,885 para cada 100 kWh consumidos.

O sistema de bandeiras tarifárias foi introduzido pela Aneel em 2015 como uma forma de refletir os custos variáveis na geração de energia elétrica. As bandeiras, classificadas por cores – verde, amarela e vermelha (nos níveis 1 e 2) –, servem como um indicativo dos custos para o Sistema Interligado Nacional gerar eletricidade para residências, comércio e indústria. Fatores como a disponibilidade hídrica, o crescimento das fontes renováveis e o acionamento das usinas termelétricas influenciam essas variações.

Dessa forma, enquanto a bandeira vermelha representa um custo elevado para o consumidor, a bandeira verde indica que não haverá cobrança adicional devido às condições favoráveis para a geração de energia.