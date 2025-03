Conta de Adolescente do Instagram: como funciona e quais as restrições?

O Instagram começou a implementar gradualmente a Conta de Adolescente no Brasil. A nova experiência na rede social traz restrições e funcionalidades com foco na proteção de perfis no Instagram de pessoas entre 13 e 17 anos. A solução da Meta também oferece aos pais e responsáveis mais controle sobre as atividades e configurações das contas de seus filhos.

“Desenvolvemos a Conta de Adolescente pensando nos pais e nos adolescentes, com proteções desenhadas para atender às maiores preocupações dos pais, incluindo com quem os adolescentes estão conversando on-line, o conteúdo que estão vendo e se o tempo que passam no aplicativo está sendo bem aproveitado”, declarou a empresa em comunicado sobre o lançamento para os brasileiros.

Como funciona a Conta de Adolescente do Instagram?

Com a chegada desta atualização de perfil ao Brasil, todas as contas de menores de 18 anos serão inseridas automaticamente no modelo de Conta de Adolescente do Instagram, ativando proteções por padrão e tornando as contas privadas. Ou seja, essas contas terão as mesmas restrições conhecidas dos perfis fechados, pois os novos seguidores precisarão de aprovação para seguir a conta, os usuários desconhecidos não poderão visualizar as postagens e nem interagir com o conteúdo. Essas restrições também abrangem a área de mensagens, uma vez que elas permitem que os adolescentes recebam apenas DMs de pessoas que eles seguem ou aquelas que já interagiram.

O Instagram ainda incluirá automaticamente os menores de 18 anos na configuração mais restrita de controle de conteúdo sensível da plataforma. Isso significa que a rede social vai limitar a exposição às publicações consideradas sensíveis em áreas como o Explorar e o Reels. Entre os exemplos citados, estão as representações de brigas e as promoções de procedimentos cosméticos. Além disso, os adolescentes poderão ser marcados ou mencionados somente por pessoas que eles seguem. Outro recurso ativado por padrão com a versão mais restrita é o de Palavras Ocultas, função capaz de filtrar possíveis comentários e solicitações de mensagens com linguagem ofensiva.

A Conta de Adolescente do Instagram também engloba o controle de tempo gasto do aplicativo. Os menores receberão uma notificação incentivando que saiam da rede social após 60 minutos de uso diário. Já o Modo Descanso será ativado sempre após às 22h até às 07h. Durante esse período, o recurso silencia as notificações e envia respostas automáticas nas mensagens diretas.

Em contas de menores de 16 anos, a limitação é maior e os adolescentes precisam da permissão dos pais e responsáveis para alterar as configurações e torná-las menos restritivas. Porém, para obter a permissão, será preciso configurar a supervisão de adultos no Instagram. Caso queiram, a supervisão também pode ser ativada nas contas de adolescentes com mais de 16 anos. O novo recurso de supervisão parental possibilita que os pais e responsáveis vejam com quem os filhos conversaram por mensagens nos últimos 7 dias, definam limites de tempo diário na rede social e bloqueiem o aplicativo por períodos específicos.

A Plataformanet é uma agência de marketing digital que traz toda semana informações sobre o mundo da tecnologia, entre outras dicas de serviços e aplicativos. Continue acessando o nosso caderno de tecnologia e acompanhe as novidades.

Fonte: Meta, CNN, G1