Consumo de sorvetes veganos deve crescer mais de 12% ao ano

O mercado mundial de sorvetes veganos prevê uma taxa anual de crescimento estimada em 12,8% até 2032, de acordo com o último relatório publicado pela USD Analytics. Esse aumento nas vendas se deve à grande escalada na demanda por produtos à base de plantas (plant-based), ao longo dos últimos anos, principalmente nos continentes americano, europeu e asiático, nos quais já há um grande consumo.

Não apenas no Brasil, como no mundo todo de forma geral, o mercado de sorvetes veganos tem testemunhado um crescimento significativo, que reflete as recentes mudanças nos hábitos de consumo e preferências alimentares da população em geral, que passou a priorizar muito mais a saúde, após a pandemia da COVID-19, bem como a se preocupar com questões éticas, que envolvem a sustentabilidade e o bem-estar animal. De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) divulgados recentemente, o número de veganos e vegetarianos no Brasil tem aumentado a cada ano. Em média, 46% dos brasileiros já optam por não comer carne pelo menos uma vez por semana e 14% se declaram vegetarianos. Seja por questões pessoais ou de saúde, este contexto tem ampliado a demanda por produtos veganos, incluindo os sorvetes, em todo o planeta.

Outro fator importante para o crescimento do veganismo nos últimos tempos, tem sido a influência de figuras públicas que adotaram este estilo de vida e promovem os benefícios do veganismo na mídia, levando muitos de seus fãs a consumirem produtos veganos. Entre as celebridades veganas mais conhecidas internacionalmente estão Beyoncé, Paul McCartney, Lewis Hamilton, Kate Winslet, Ariana Grande, dentre muitas outras. Já no Brasil, personalidades como Rodrigo Santoro, Tatá Werneck, Vanessa Camargo e Yasmin Brunet, são alguns exemplos dentre os famosos veganos. “Muitos consumidores são influenciados pelas escolhas e estilo de vida de celebridades e, isso, tem um impacto significativo nas tendências de consumo, incluindo a preferência por sorvetes saudáveis veganos”, afirma Giselle Sell, farmacêutica e consultora pioneira no setor de sorvetes saudáveis no Brasil, há mais de uma década.

OPORTUNIDADE DE MERCADO

Diante desse cenário promissor, Giselle destaca que a entrada no mercado de sorvetes veganos representa uma oportunidade estratégica para os empreendedores interessados em atender não somente ao público vegano, mas também aos intolerantes à lactose (IL) e às pessoas com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Segundo a especialista em sobremesas geladas, “a oferta de diferentes opções de alimentos veganos, incluindo o sorvete saudável, acaba atraindo também os não-veganos, expandindo ainda mais o alcance de público no segmento. Diante disso, existe uma necessidade urgente de que os fabricantes de sorvetes saudáveis diversifiquem seus produtos, com uma variedade de sabores e texturas inovadoras, incorporando ingredientes como óleos funcionais de abacate e amêndoas, leites vegetais, além de purês de frutas”.

NEGÓCIOS VEGANOS EM ALTA

Com o objetivo de atender à crescente demanda e guiar os empreendedores interessados em ingressar nesse setor específico, a profissional desenvolveu uma metodologia exclusiva, além de receitas próprias para a fabricação de sorvetes saudáveis, incluindo os destinados aos veganos. Por meio de consultorias e do curso “Terapia&Sabor”, ela compartilha todos os passos e segredos da produção e comercialização dessas sobremesas geladas saudáveis. Desde a formulação personalizada dos produtos até estratégias para explorar os diferentes mercados, o curso fornece as ferramentas essenciais para se destacar no mercado alimentício.

Cabe destacar que um levantamento recente, encomendado pela CNN Brasil apontou que, nos últimos 10 anos, o número de empresas com a palavra “vegano” no nome aumentou em 500%. O Brasil tem a maior oferta vegana na América Latina, com quase três mil opções de negócios 100% veganos no país, sendo a maior parte concentrada nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Este cenário evidencia o potencial de crescimento contínuo do mercado de sorvetes veganos no país.

