Consumo das famílias no Brasil cresce 5,7% em novembro

O consumo das famílias no Brasil apresentou um aumento de 5,7% no trimestre móvel que se encerrou em novembro de 2024, conforme revela o Monitor do PIB-FGV. O Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), parte da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgou os dados nesta sexta-feira, 17 de novembro, destacando também um crescimento de 0,6% na atividade econômica em comparação ao mês anterior.

De acordo com as estimativas, o Produto Interno Bruto (PIB) acumulado até outubro alcançou a marca de R$ 10,708 trilhões em valores correntes. O desempenho robusto do consumo familiar continua a ser um motor significativo para a economia, embora a FGV observe uma desaceleração no crescimento da taxa trimestral móvel pela primeira vez desde maio deste ano.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) teve um crescimento expressivo de 10% no mesmo período. Esse resultado é amplamente atribuído ao setor de máquinas e equipamentos, que se destacou positivamente, embora todos os componentes da FBCF tenham contribuído para esse avanço.

No entanto, é importante notar que houve uma redução nas taxas de crescimento em comparação aos meses anteriores. Apesar do setor de máquinas e equipamentos manter sua contribuição estável, as áreas ligadas à construção civil diminuíram suas contribuições positivas.

No que diz respeito ao comércio exterior, as exportações apresentaram um crescimento de 4,4% no trimestre móvel encerrado em novembro, marcando a maior taxa desde abril do mesmo ano. Os segmentos de bens de consumo e bens intermediários foram os principais responsáveis por essa manutenção das exportações em um patamar positivo. Contudo, essa expansão foi moderada pelo desempenho negativo das exportações de produtos agropecuários.

Por outro lado, as importações tiveram um aumento significativo de 18,8% no trimestre encerrado em novembro. Este crescimento abrangeu todos os segmentos, com a importação de bens intermediários representando metade do total dessa elevação. Embora tenha havido um aumento expressivo nas importações, a taxa de expansão observada em novembro foi inferior à registrada em outubro.

Em relação ao desempenho setorial, Juliana Trece, coordenadora da pesquisa, destaca que o crescimento econômico observado em novembro é reflexo do bom desempenho da agropecuária e da indústria. Apesar da estagnação na indústria de transformação, setores como o extrativo e a construção civil apresentaram resultados positivos. No entanto, o setor de serviços permanece estagnado pelo segundo mês consecutivo.

“Os principais fatores que impulsionam a demanda são os investimentos e as exportações. O crescimento dos investimentos em novembro pode ser visto como uma recuperação após a acentuada queda em outubro. As exportações também mostraram um forte crescimento após um período prolongado com taxas negativas ou mínimas”, conclui Juliana Trece. Este cenário indica que a economia brasileira continua a crescer de maneira robusta e disseminada, embora haja indícios de possíveis dificuldades na manutenção desse ritmo acelerado em alguns setores-chave.”