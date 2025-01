Consultório na Rua: Saúde e esperança para a população em situação de rua em SP

O programa Consultório na Rua (CnRs), criado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em 2004, visa proporcionar acesso à assistência médica para a população que se encontra em situação de rua. Com equipes multidisciplinares atuando em diversas regiões da cidade, o projeto busca garantir que este grupo vulnerável receba cuidados de saúde adequados.

Na região central de São Paulo, algumas das equipes do CnRs colaboram com o Projeto Redenção, uma iniciativa pública que integra ações de saúde, reinserção social e capacitação profissional, especialmente voltadas para o tratamento de dependentes químicos.

As equipes são compostas por profissionais de diferentes áreas, incluindo médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos e agentes de saúde. Em algumas unidades, também há a presença de cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal, proporcionando um atendimento mais abrangente.

As atividades diárias dos profissionais envolvem abordagens e cadastramentos dos usuários, além de oferecer escuta qualificada e estabelecer vínculos com os atendidos. O acompanhamento em saúde inclui consultas, orientações e assistência integral voltada a mulheres, gestantes, puérperas, crianças, adolescentes, pessoas da comunidade LGBTIA+, idosos e diversos grupos étnicos.

O atendimento é realizado de forma itinerante nos locais onde a população em situação de rua costuma permanecer. As equipes atuam em centros de acolhida, nas ruas e calçadas, utilizando unidades móveis e as instalações das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da área. As ações são sempre coordenadas com outros serviços da rede pública e instituições da sociedade civil que compõem o Sistema Único de Assistência Social.

Além dos atendimentos tradicionais, as equipes do Consultório na Rua promovem atividades culturais e recreativas. Essas iniciativas incluem idas ao cinema, visitas a museus, partidas de futebol e dias de beleza, criando oportunidades para fortalecer o vínculo com os atendidos.

Os profissionais do programa operam diariamente das 7h às 19h, com algumas equipes estendendo seu horário até as 22h. Esse esforço contínuo busca atender pessoas que enfrentam extrema vulnerabilidade social em todas as regiões da capital paulista.