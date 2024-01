Cônsul italiano visita a mostra Nonni di São Paulo no dia 25 de janeiro

No dia 25 de janeiro, a partir das 15h, o cônsul italiano em São Paulo, Domênico Fornara, visita a mostra Nonni di São Paulo, que está em exibição no Centro Municipal de Educação Adamastor, na cidade de Guarulhos.

Na ocasião, o representante do governo da Itália em São Paulo será recebido pelo prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa (Guti), e pelo idealizador e curador da mostra, o jornalista italiano radicado no Brasil Oliviero Pluviano.

No encontro, as duas autoridades irão prestigiar a mostra que retrata, por meio de fotos e depoimentos, a saga de vida de italianos que se estabeleceram no Brasil, ao longo de um século e meio, elegendo o país como uma segunda pátria, e que contribuíram para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil.

150 anos de história

A mostra Nonni di São Paulo, que já foi exibida em outras sete cidades paulistas, fica em Guarulhos até o próximo dia 29 de fevereiro e conta com o patrocínio da Bauducco – uma das marcas mais valiosas e consumidas do Brasil e líder em diversas categorias, como torradas, wafers e cookies, além disso, é a maior produtora de panettones do mundo – e apoio da prefeitura do município. O evento, que terminaria no dia 22 de fevereiro, foi prorrogado até o fim do próximo mês, fazendo parte das comemorações do início da chegada dos primeiros colonos italianos ao Brasil.

Itinerante, a exposição Nonni di São Paulo, lançada na cidade de São Paulo em 2021, com o apoio do Consulado Geral da Itália em São Paulo, conta a história de quase uma centena de vovôs e vovós italianos que emigraram para o Brasil e para o Estado de São Paulo a partir da segunda metade dos anos 1800.

Alguns desses personagens ainda trazem na memória muitas histórias de coragem e de superação e fazem parte de um recorte fundamental para compreender a importância e a contribuição desses pioneiros italianos para a cultura e a economia brasileiras, ao longo de gerações.

Cada um com sua história de vida na Itália e no Brasil ao longo de um século e meio. Alguns personagens vivos e muitos descendentes ajudam a perpetuar junto às novas gerações suas ricas histórias de vida e a compreender a importância da chegada de colonos italianos em São Paulo para a pujança do Estado mais importante do País.

Pioneiros de Guarulhos

Em cada uma das cidades por onde passou, a mostra Nonni de São Paulo destaca os pioneiros italianos que foram fundamentais para o progresso da região. Em Guarulhos, não poderia ter sido diferente.

Terceiro maior município mais rico e segundo mais populoso do Estado de São Paulo, Guarulhos também é uma das mais importantes cidades do Brasil e da América do Sul. Não à toa, a contribuição italiana para a pujança do município de Guarulhos ter muitos nomes e sobrenomes italianos.

Na mostra, o público tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história de famílias vindas da Itália que colaboraram para colocar o município em destaque no cenário nacional. Luigi Bauducco, Paolo Faccini, Attilio Trevisan são alguns exemplos de italianos estabelecidos em Guarulhos que fizeram história na cidade e no Brasil.

Cada um deles em seus respectivos setores, todos foram fundamentais para a economia e o desenvolvimento da cidade. Tiveram a coragem e a tenacidade de empreender, com seus negócios frutificando e gerando tributos para os cofres públicos e empregos para milhares de famílias da cidade, Estado e País.

Serviço:

EXPOSIÇÃO NONNI DI SÃO PAULO

Quando: até 29 de fevereiro

Onde: Centro Municipal de Educação Adamastor

Horário: de segunda a domingo, das 9h às 22h

Endereço: av. Monteiro Lobato, 734 – Bairro Macedo – Guarulhos (SP)

Entrada: grátis

Curadoria: Oliviero Pluviano

Patrocínio: Bauducco

Apoios: Consulado Geral da Itália em São Paulo, Prefeitura de Guarulhos e Programa Mais Futuro, da Secretaria Municipal de Cultura de Guarulhos.