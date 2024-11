Construtora PATRIANI tem lançamento triplo em Santo André

A CONSTRUTORA PATRIANI, referência no segmento imobiliário de médio e alto padrão tecnológico, encerra 2024 com lançamento de três empreendimentos em Santo André, cidade do Grande ABC, o VISTA CAMPESTRE, MAGNO ASSUNÇÃO e MAGNO JARDIM. Prédios modernos e tecnológicos têm localizações privilegiadas na cidade. Os novos empreendimentos serão lançados no dia 5 de dezembro e somam investimento de R$ 404 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas).

O grande diferencial do VISTA CAMPESTRE está na sua infraestrutura. Em parceria com a Vivo, líder em conectividade, a construtora eleva o conceito de inovação, permitindo que os moradores conectem e controlem diversos dispositivos da casa por comando de voz ou aplicativo. As unidades serão entregues com sistemas de contingência de internet, via eletricidade, com 1 GB, além de cabeamento de fibra óptica de última geração, que proporcionam conectividade de alta velocidade em todos os ambientes. Essa estrutura permite aos moradores optarem por apartamentos 100% autônomos, integrandos e preparados para conectar dispositivos inteligentes como cafeteiras, geladeiras, ar-condicionado, iluminação, fechaduras, TVs e até acessórios para cuidados com pets.

O diretor técnico da Patriani, Victor Hugo Ribeiro explica que os moradores terão total liberdade para personalizar e automatizar suas residências conforme suas preferências. “A estrutura elétrica foi cuidadosamente projetada para suportar a automação da iluminação, tanto na sala quanto nos dormitórios, sem necessidade de adaptações futuras. Além disso, as tomadas e a fiação foram estrategicamente instaladas para atender às mais diversas demandas de tecnologia e conectividade”, afirma.

Cada proprietário receberá, no momento da entrega das chaves, uma assistente virtual e uma rede mesh integrada, um sistema de conexão sem fio onde vários dispositivos trabalham juntos para formar uma única rede, permitindo que os dados sejam transmitidos de forma eficiente entre os dispositivos. A parceria com a Vivo oferece condições exclusivas para internet e conectividade e os moradores têm a liberdade de contratar o serviço de outra operadora, se preferirem.

O VISTA CAMPESTRE está localizado no bairro Vila Assunção, próximo a São Caetano do Sul e à Av. Kennedy. Os apartamentos oferecem plantas de 133m², com três suítes, lavabo na área social. Todos os apartamentos contarão com uma ampla varanda gourmet equipada com churrasqueira a carvão, iluminação e sistema de exaustão inclusos. Haverá também uma segunda varanda, oposta à gourmet, que permitirá ventilação cruzada, proporcionando um ambiente mais arejado e contribuindo para a redução nos gastos com ar-condicionado.

O empreendimento terá ainda uma característica de todos os prédios PATRIANI: a fazenda de energia solar, formada por placas fotovoltaicas que ajudam na geração de até 50% de energia para as áreas comuns do prédio, resultando em economia na conta de energia e, automaticamente ajudando na redução dos custos do condomínio. Além disso, todas as unidades terão duas vagas de garagem, sendo uma no estilo “Steve Jobs”, com depósito privativo.

Além disso, o projeto inaugura em Santo André o conceito de prédio saudável. O VISTA CAMPESTRE foi planejado para proporcionar uma vida mais equilibrada aos seus moradores, com uma área de lazer completa e espaços pensados para cuidar do corpo e da mente. A estrutura inclui uma academia completa, equipada com diversos aparelhos de ginástica de uso contínuo, além de uma sala para pilates e funcional e outra para spinning. Na parte aquática, o condomínio oferece uma piscina adulto e infantil com playground aquático e piscina de biribol. Há também uma piscina semiolímpica com raia de 25 metros, coberta, aquecida e com acesso a sauna e ducha, essa ficará aberta 24 horas. Ainda pensando na saúde do corpo, os moradores terão à disposição uma quadra de beach tennis, outra de pickleball e uma terceira poliesportiva. Já para a saúde mental, o projeto inclui um espaço exclusivo para meditação e um ambiente pensado para incentivar a interação social sem o uso de celulares, reforçando o equilíbrio entre corpo, mente e convivência.

“Estamos constantemente inovando para proporcionar experiências únicas aos nossos clientes, e o VISTA CAMPESTRE é a materialização desse compromisso. Este é o primeiro empreendimento do mercado de médio e alto padrão a oferecer uma estrutura completa para lares inteligentes. Em parceria com a Vivo, garantimos conectividade de alta velocidade e infraestrutura avançada para automação residencial, sem que o morador precise de adaptações futuras”, destaca Bruno Patriani, presidente da construtora.

MAGNO ASSUNÇÃO e MAGNO JARDIM – dois prédios irmãos

MAGNO ASSUNÇÃO está localizado bairro da Vila Assunção, a poucos passos do Parque Ipiranguinha, um espaço que proporciona lazer e diversão ao ar livre para toda a família. Enquanto o MAGNO JARDIM, por sua vez, encontra-se no bairro Vila Lea, adjacente ao Bairro Jardim, centro gastronômico e comercial da cidade de Santo André, disponibilizando uma ampla oferta de restaurantes, lojas e serviços.

Os apartamentos dos dois empreendimentos oferecem plantas de 72m², com duas suítes, lavabo na área social e varanda gourmet com churrasqueira a carvão integrada à sala, proporcionando maior amplitude ao ambiente. Ambos foram projetados com foco em sustentabilidade e inovação tecnológica, os dois contarão com fazendas solares, que utilizam placas fotovoltaicas que ajudam na geração de até 50% de energia para as áreas comuns do condomínio. Resultando em economia na conta e, automaticamente, ajudando na redução dos custos do condomínio. Além disso, o edifício terá elevadores regenerativos, que produzem energia durante o funcionamento, contribuindo para a eficiência energética.

“Esses lançamentos representam o nosso compromisso de oferecer mais do que apartamentos: queremos entregar experiências completas de moradia, combinando localização privilegiada, conforto e soluções sustentáveis. Santo André é uma cidade estratégica para nós, e acreditamos que esses projetos vão elevar o patamar da oferta imobiliária na região”, conclui o presidente da construtora.