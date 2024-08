Construção do novo Plano de Atendimento Socioeducativo alcança mais de mil pessoas em três meses

Mais de mil pessoas entre representantes da sociedade civil, gestores estaduais e atores do sistema de justiça e do socioeducativo – incluindo defensores e integrantes do Ministério Público – já contribuíram com o levantamento de insumos para o novo Plano de Atendimento Socioeducativo. Liderada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) em parceria com Universidade Federal Rural de Pernambuco, a ação seguirá por todo o país até o início de 2025.

Por meio de oito seminários estaduais e escuta ativa a cerca de 200 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e familiares inseridas no sistema socioeducativo, a missão já passou desde maio pelos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Sergipe.

O que foi feito

Todos os seminários estaduais contaram com participação e protagonismo de adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo por meio de apresentações culturais, participação nas mesas de abertura e nos eixos de discussões.

Confira a relação quantitativa de pessoas atendidas

Próximos passos

As próximas etapas estaduais serão de escutas privativas e qualificadas de adolescentes em atendimento socioeducativo e suas famílias – além de seminários estaduais abertos para a participação da rede socioeducativa de cada estado.

Confira, abaixo, as datas dos encontros regionais que ocorrerão no segundo semestre de 2024. Locais e horários serão divulgados quando as agendas estiverem próximas.

Piauí:

Escuta Qualificada – 06 e 07/08/2024 (já realizado)

Seminário Estadual – 13 e 14/08/2024 (já realizado)

Paraíba:

Escuta Qualificada – 08 e 09/08/2024 (já realizado)

Seminário Estadual – 15 e 16/08/2024 (já realizado)

Bahia:

Escuta Qualificada – 25 e 26/07/2024

Seminário Estadual – 22 e 23/08/2024

Acre:

Escuta Qualificada – 20 e 21/08/2024

Seminário Estadual – 27 e 28/08/2024

Rondônia:

Escuta Qualificada – 22 e 23/08/2024

Seminário Estadual – 29 e 30/08/2024

Amazonas:

Escuta Qualificada – 03 e 04/09/2024

Seminário Estadual – 10 e 11/09/2024

Pará:

Escuta Qualificada – 05 e 06/09/2024

Seminário Estadual – 12 e 13/09/2024

Roraima:

Escuta Qualificada – 08 e 09/10/2024

Seminário Estadual – 15 e 16/10/2024

Amapá:

Escuta Qualificada – 10 e 11/10/2024

Seminário Estadual – 17 e 18/10/2024

Tocantins:

Escuta Qualificada – 21 a 25/10/2024

Seminário Estadual – 29 e 30/10/2024

Mato Grosso:

Escuta Qualificada – 21 a 25/10/2024

Seminário Estadual – 31/10/2024 e 01/11/2024

Mato Grosso do Sul:

Escuta Qualificada – 21 a 25/10/2024

Seminário Estadual – 05 e 06/11/2024

Goiás:

Escuta Qualificada – 21 a 25/10/2024

Seminário Estadual – 07 e 08/11/2024

Espírito Santo:

Escuta Qualificada – 11 e 12/11/2024

Seminário Estadual – 26 e 27/11/2024

Rio de Janeiro:

Escuta Qualificada – 13 e 14/11/2024

Seminário Estadual – 28 e 29/11/2024

Rio Grande do Sul:

Escuta Qualificada – 11 a 14/11/2024

Seminário Estadual – 28 e 19/11/2024

Minas Gerais:

Escuta Qualificada – 26 a 29/11/2024

Seminário Estadual – 03 e 04/12/2024

São Paulo:

Escuta Qualificada – 26 a 29/11/2024

Seminário Estadual – 05 e 06/12/2024

Brasília:

Escuta Qualificada – 26 a 29/11/2024

Seminário Estadual – 11/12/2024