Construção de moradias do Residencial Cooperativa II entram na fase final

Em avanço a projetos habitacionais desenvolvidos na cidade, o prefeito Orlando Morando, vistoriou, ao lado do presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), Reinaldo Iapequino, o andamento das obras de construção de moradias no Residencial Cooperativa II. Localizada na Estrada Particular Eiji Kikuti, 1.445, a construção do empreendimento é fruto de investimento da ordem de R$ 75 milhões, viabilizados a partir de trabalho conjunto entre a Secretaria de Habitação da Prefeitura e o Governo do Estado, por meio da CDHU, além do Governo Federal.

“Ano terminando, mas o nosso trabalho continua. As obras do Residencial Cooperativa II estão praticamente concluídas. Nosso esforço após essa vistoria, ao lado do Reinaldo Iapequino e do João Abukater, nosso secretário de Habitação, é acelerar a entrega e garantir que, ainda em novembro, os moradores recebam as chaves dos seus apartamentos. Esse é o maior volume de programa habitacional popular de São Bernardo. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas por essa parceria de sucesso”, declarou Morando.

Residencial Cooperativa II– O Residencial Cooperativa II ofertará 420 unidades habitacionais por meio do Programa Carta de Crédito Associativo (CCA), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O subsídio das unidades do Cooperativa chega a 63%, com prazo de 30 anos para pagamento.

Os apartamentos têm 50 metros quadrados, com dois dormitórios, sala, cozinha, um banheiro e lavanderia cada. Além disso, a área comum do condomínio contará com playground, quadra esportiva e salão de uso comunitário.

Residencial Cooperativa I – Em maio, 290 famílias receberam as chaves da casa própria no Residencial Cooperativa I, localizado na Estrada Particular Eiji Kikuti, 1.445, em evento que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas. O empreendimento recebeu investimento da ordem de R$ 32,6 milhões.