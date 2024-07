Construção da UPA Paineiras chega à concretagem de laje superior

Nesta segunda-feira (29/07), as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Paineiras, na região norte de Diadema, concluíram a etapa de concretagem da laje superior. No pavimento, serão instaladas duas casas de máquinas para abrigar os painéis de controle, as máquinas de ar condicionado central, reservatório de água e bombas.

Essa etapa do processo utilizou aproximadamente 48 m³ de concreto usinado, o equivalente a oito caminhões, e durou cerca de quatro horas. As próximas etapas envolvem cobertura, paredes, divisórias, instalações (elétrica, hidrosanitária, gases medicinais, ar condicionado).

A primeira laje do serviço foi erguida no final de junho e a conclusão está prevista para o final deste ano. A área útil será triplicada, passando dos atuais 600 m² do Pronto Atendimento (PA) para mais de 1.800 m², com 21 leitos para atendimento adulto, pediátrico e de emergência.

Estrutura

O funcionamento será 24 horas por dia, sete dias na semana e contará com três salas de classificação de risco, cinco consultórios, salas de medicação adulto e pediátrica, além de raio-X, exames laboratoriais, eletrocardiograma, Tele ECG, farmácia com dispensação de medicação, serviço social e sala de sutura. A previsão é de 9 mil atendimentos mensais.

Rede

A construção das duas UPAS, Centro e Paineiras, faz parte da reformulação da rede de urgência e emergência do município que inclui a revitalização do PA Eldorado, já entregue, e a construção do novo prédio do Hospital Municipal, cuja licitação está em andamento.