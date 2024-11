Conspiração militar para assassinar ministro do STF é desmantelada

A recente investigação da Polícia Federal trouxe à tona um plano sinistro envolvendo militares e um policial federal, que visavam prender e matar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). Essa trama, articulada por meio de codinomes e mensagens criptografadas no aplicativo Signal, estava programada para ocorrer em 15 de dezembro de 2022, mas foi abortada na última hora. Os envolvidos, identificados pelos codinomes de países como Alemanha, Áustria, Brasil, Argentina, Japão e Gana, utilizaram suas habilidades técnico-militares para coordenar a operação.

No centro da trama estavam quatro militares e um policial federal, que foram presos após autorização do próprio Moraes. O plano também incluía possíveis atentados contra o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin. As mensagens obtidas pela PF revelaram uma coordenação meticulosa entre os conspiradores, que estavam estrategicamente posicionados em locais específicos, incluindo proximidades da residência do ministro.

A operação ganhou corpo a partir de reuniões realizadas ainda em julho de 2022, onde se discutiam medidas a serem tomadas antes de uma possível vitória de Lula nas eleições. Após a vitória do petista, as interações entre os envolvidos se intensificaram. A aquisição de equipamentos e celulares para uso nas ações clandestinas foi detalhadamente planejada e executada.

Apesar da complexidade do plano e dos recursos mobilizados, a ação foi cancelada devido ao adiamento de uma sessão do STF. Essa decisão interrompeu temporariamente o plano que poderia ter desencadeado uma crise institucional sem precedentes no país.

As prisões desta terça-feira representam um passo importante na manutenção da ordem democrática e no desmantelamento de ameaças extremistas. A investigação continua em busca de elucidar toda a extensão da conspiração e seus apoiadores ocultos.