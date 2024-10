Consórcio ZAD Mauá começa a operar a Zona Azul Digital da cidade de Mauá

O Consórcio ZAD Mauá, composto pela Estapar e a EYSA, que tem à frente uma das maiores administradoras de estacionamentos rotativos do país, vai assumir, a partir da próxima segunda-feira (4/11), toda a operação do estacionamento rotativo de Mauá por meio da instalação da Zona Azul Digital, que estimula e democratiza o uso eficiente do espaço público e visa permitir que vários veículos possam ocupar a mesma vaga ao longo do dia, facilitando as atividades de comércio, prestadores de serviços e escritórios em geral, além de oferecer uma melhor experiência aos motoristas que frequentam a cidade.

Os usuários terão acesso a vagas de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) com permanência de duas horas ou de quatro horas, a depender do local e da sinalização das placas. Já as vagas para motonetas e motocicletas serão gratuitas dentro das áreas demarcadas para esse tipo de veículo.

Também serão disponibilizadas vagas de estacionamento de curta duração (Vagas Rápidas), sem cobrança de tarifa, em partes de vias em frente a hospitais, prontos-socorros, farmácias, correios e demais áreas sinalizadas para estacionamento gratuito, com uso obrigatório do “pisca alerta” ativado, no período de até 15 minutos.

Para melhorar a oferta desse serviço no município, assim como a jornada e a experiência dos motoristas, o Consórcio ZAD Mauá operará o sistema com o app Zul+, plataforma digital da Estapar. Já em operação em 18 cidades, de cinco estados, o app Zul+ vai aceitar pagamento e ativação com cartões de crédito e débito, PIX, boleto e carteira virtual (Google Pay e Apple Pay).

Modelo inovador e simples

O Consórcio ZAD Mauá, também de forma inovadora, irá disponibilizar em todas as placas de sinalização do estacionamento rotativo, Parquímetro Virtual (QR Code) que, ao direcionar o usuário para um site, permitirá a ativação da Zona Azul em uma experiência simples e imediata. O novo modelo através do pagamento via PIX elimina a necessidade de realizar um cadastro, bastando apenas que o usuário digite no site a placa do seu veículo e selecione a tarifa para geração do PIX.

O cidadão ainda terá à disposição terminais de autoatendimento (parquímetros físicos) nos pontos de maior fluxo, além de 50 pontos de venda físicos credenciados, que aceitarão dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito como meios de pagamentos. Todos os endereços estão disponíveis no site www.zadmaua.com.br.

Maior rotatividade e melhoria do uso do espaço público aos lojistas

“Ao administrar a rotatividade de vagas, o sistema permite que vários veículos possam ocupar uma mesma vaga ao longo do dia, democratizando, dessa forma, o uso do espaço público, além de impactar positivamente na gestão da mobilidade urbana da cidade e na experiência do motorista”, explica Beto Costa, Diretor On Street da Estapar.

“Estamos trazendo para Mauá o que essas duas empresas, EYSA e Estapar, têm de melhor em termos de experiência e tecnologia para a Zona Azul da cidade, colocando-a no mapa das cidades com um moderno sistema de gestão de Estacionamento Rotativo Digital no Brasil”, afirma o Diretor Brasil da EYSA, Pedro Guimarães.

Durante o período de instalação da primeira etapa da Zona Azul Digital em Mauá, o consórcio ZAD Mauá realizará uma campanha educativa visando orientar os usuários quanto à sua utilização e implantação. Os materiais serão veiculados em rádios, mídias sociais, jornais de grande circulação regional, outdoors, folders, entre outros meios de divulgação acessíveis à população.

Os custos das tarifas definidas por tempo de uso do estacionamento rotativo em Mauá podem ser consultados na tabela abaixo:

TARIFAS:

30 minutos – R$ 1,25

60 minutos – R$ 2,20

90 minutos – R$ 3,50

120 minutos – R$ 4,00

Motoristas que, por ventura, utilizarem o serviço sem fazer a ativação da Zona Azul ou excederem tempo de permanencia na vaga, ficarão sujeitos a notificações e multas, a partir de 07 de novembro. Antes disso, eles ainda terão uma segunda chance para quitar o débito por meio da Tarifa de Pós-Regularização. Essa modalidade permite ao usuário o pagamento em até cinco dias úteis, após o recebimento da notificação de estacionamento irregular, ao custo de R$ 18,00.

O horário de funcionamento do estacionamento rotativo será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h. Além disso, os usuários contarão com uma Central de Atendimento ao Usuário, localizada na Rua Almirante Barroso, 72 – Vila Bocaina – Mauá, para esclarecimentos de dúvidas e informações.

Estacionamento de idosos e de PCDs

Conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), idosos e pessoas com deficiência têm direito a estacionamento gratuito em vagas devidamente demarcadas, desde que esteja exposto no vidro do veículo, o cartão emitido pela Prefeitura. Para utilizar o benefício, é necessário que os veículos estejam estacionados nas vagas sinalizadas para cada grupo, representando 5% das vagas totais para idosos e 2% para pessoas com deficiência.

O uso gratuito é permitido até o limite de duas horas, respeitando a rotatividade para que todos possam usufruir das vagas especiais.