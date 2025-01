Consórcio se destaca como solução aos altos juros no agronegócio

O consórcio vem se consolidando como uma alternativa estratégica importante para o agronegócio diante das previsões do mercado financeiro para este ano, que registraram a 11ª alta consecutiva na projeção da inflação. Com a perspectiva de aumento para a taxa Selic em 2025, o Boletim Focus manteve, na última semana de 2024, a estimativa de que a taxa básica de juros definida pelo Banco Central fique a 14,75% neste ano.

Já a previsão do dólar foi elevada pela nona vez seguida. Agentes consultados pelo Banco Central estimam que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) feche 2025 em 4,96%.

Diante desse contexto, o consórcio surge como uma opção vantajosa para produtores de todos os portes. Além da ausência de juros, a modalidade tem como principal atributo a compra programada, permitindo a organização de um planejamento financeiro. Com o consórcio, é possível adquirir uma grande variedade de maquinários e equipamentos agrícolas para diferentes tipos de produção.

Impacto positivo

O consórcio de veículos pesados, que inclui caminhões, implementos rodoviários, máquinas e equipamentos para o agronegócio, registrou crescimento expressivo em participantes ativos e créditos concedidos nos últimos anos. De janeiro a novembro de 2024, o número de participantes ativos foi de 864 mil consorciados, um aumento de 11% em comparação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

O Consórcio New Holland, administrado pela Ademicon, somou mais de R$ 1,13 bilhão em créditos comercializados e 3.726 cotas negociadas em 2024. “O consórcio oferece diversas vantagens diante das perspectivas de elevação dos juros em 2025. Acreditamos que grande parte desse resultado foi direcionada à aquisição de tecnologias de ponta para o campo, reforçando o papel do consórcio como catalisador da modernização nas lavouras brasileiras”, explica Eyji Cavalcante, gerente comercial do Consórcio New Holland.