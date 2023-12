Consórcio participa de Seminário de Internacionalização na Alesp

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC participou do Seminário de Internacionalização para Cidades Médias Industriais Paulistas, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em parceria com Escritório de Representação do Itamaraty em São Paulo (Eresp) e apoio do Observatório de Política Externa Brasileira (OPEB) da Universidade Federal do ABC (UFABC).

O objetivo da iniciativa, realizada em 7 e 8 de dezembro, foi capacitar os municípios e consórcios paulistas para ampliar suas relações diplomáticas e explorar oportunidades com a internacionalização da agenda.

O seminário abordou questões como internacionalização de municípios, oportunidades de cooperação internacional e os principais desafios à consolidação desse processo. Além disso, foram realizadas oficinas com representantes de bancos internacionais, agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e consulados, de modo a explorar oportunidades de financiamento e cooperação técnica.

O encontro contou ainda com um workshop reunindo alunos da UFABC que atuaram como monitores para auxiliar no diagnóstico das potencialidades locais e na elaboração de um plano de ação em âmbito municipal.

O diretor de Desenvolvimento Econômico do Consórcio ABC, Joel Fonseca, acompanhou o seminário e destacou a necessidade de ampliar o debate sobre a regionalização entre os municípios. “Nossa experiência como consórcio público há mais de 30 anos comprova que sempre há ganho quando a discussão é feita regionalmente, envolvendo prefeitos e prefeitas, câmaras municipais e a sociedade como um todo”, afirmou.

O curso realizado na Alesp é um projeto piloto que deve ser aplicado em outros estados pelos escritórios regionais do Ministério das Relações Exteriores (MRE).