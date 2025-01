Consórcio Iveco comercializou mais de R$ 941 milhões em créditos em 2024

Em 2024, o Consórcio Iveco, administrado pela Ademicon, maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos, registrou um aumento de 21% nas vendas, totalizando mais de R$ 941,3 milhões comercializados. A comparação é em relação a 2023, quando foram negociados cerca de R$ 777,9 milhões.



No ano passado, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste foram as que tiveram o maior volume em créditos vendidos, sendo responsáveis por R$ 385,6 milhões, R$ 275 e R$ 132,3 milhões, respectivamente. Somente em dezembro de 2024, foram comercializados mais de R$ 89,9 milhões pela marca.



Setor aquecido

Tal desempenho está alinhado com a expansão do consórcio de veículos pesados, que reúne caminhões, tratores, implementos rodoviários e agrícolas no país. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o segmento disponibilizou, de janeiro a novembro de 2024, mais de R$ 15,52 bilhões em créditos, o que aponta 33% de crescimento sobre o mesmo período de 2023.

Segundo Mauro Andrade, gerente comercial do Consórcio Iveco, os números da marca ao longo do ano passado certamente influenciaram nos resultados do setor, assim como a participação em feiras e eventos também contribuíram para esta expansão. “O aumento das vendas evidencia a procura pela modalidade. Além disso, de forma mais ampla, o mercado de veículos pesados tem testemunhado avanços tecnológicos significativos, o que impacta positivamente na necessidade de renovação da frota, fortalecendo a eficiência do setor”, explica.