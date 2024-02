Consórcio Grande ABC avança em diálogo para receber unidades do Instituto Federal

O presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, esteve em Brasília nesta semana para reuniões com integrantes do governo federal. Uma das pautas, tratada com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi a implantação das unidades do Instituto Federal na região.

No início deste mês, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou, em visita ao Grande ABC, a chegada de duas unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) na região, demanda antiga do Consórcio Grande ABC. Na ocasião, Lula anunciou a instalação, em breve, de unidades do IF em Diadema e Mauá.



“Com responsabilidade, estamos empenhados em garantir um futuro melhor para nossos jovens. O Instituto Federal será uma excelente ferramenta para a formação deles. Agradecemos ao presidente Lula por nos ajudar nessa jornada de esperança e trabalho por nossa querida Mauá”, afirmou o presidente do Consórcio Grande ABC após a agenda em Brasília.

Os IFs são entidades de ensino associadas ao Governo Federal voltadas para a educação profissional, científica e tecnológica. Como cada unidade é constituída por uma rede de campus, um único IF pode ser responsável pela administração de diversas unidades de ensino. É o caso do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que conta com 37 campi espalhados pelo estado, que, além dos cursos técnicos, também oferecem graduações e pós-graduações.

A instalação da instituição de ensino público na região é uma reinvindicação existente desde 2013 e contempla demanda de empresas e sindicatos por ensino técnico e integral, reforçada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC.



Em 2023, a entidade regional participou de audiências públicas sobre o tema, inclusive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O pleito também foi pauta de reuniões mensais de prefeitos ao longo do ano passado – os chefes dos Executivos municipais receberam representantes de entidade da sociedade civil que milita em favor da implementação da unidade de ensino público na região.