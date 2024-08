Consórcio ABC visita Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promoveu uma visita técnica à Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, localizada nas bordas do Planalto da Serra do Mar. A atividade foi organizada pelo Grupo Temático História e Memória da entidade regional, como parte das atividades preparatórias para a próxima edição do Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC.

Criada em 1909 nas proximidades da Vila de Paranapiacaba, em Santo André, a então estação biológica foi a primeira do gênero da América do Sul. O local é uma unidade de proteção integral destinado ao desenvolvimento de pesquisa e atividades educacionais de caráter não perturbatório.

A próxima edição do Congresso de História será realizada em 2025 e terá como tema a questão ambiental, conforme informou a coordenadora de Programas e Projetos do Consórcio ABC Juliana Cavasini da Silva. “A Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba foi uma sugestão trazida pela sociedade civil em uma das reuniões abertas de planejamento do evento regional”, explicou.

A gestora da Reserva Biológica, Marisa Goulart, esclareceu que o local é destinado exclusivamente para atividades de pesquisa e educação ambiental. Com isso, as visitações são restritas.

Congresso de História

A ideia de criar o Congresso de História do Grande ABC ocorreu a partir de uma proposição do sociólogo e escritor José de Souza Martins ao então prefeito de Santo André e fundador do Consórcio ABC, Celso Daniel (1951-2002).

Em 1990, foi realizado em Santo André, pela primeira vez, um Congresso de História com foco na história regional, contando com o apoio fundamental do Grupo Independente de Pesquisadores da Memória do Grande ABC (Gipem).

Desde então, devido ao sucesso daquele primeiro congresso, um novo evento regional é realizado periodicamente em uma das cidades do Grande ABC. A edição mais recente foi a 15ª, promovida em Santo André em 2022.