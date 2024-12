Consórcio ABC recebe prefeito eleito de Diadema

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu na tarde desta sexta-feira (27/12) a visita do prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi, que assume o Executivo diademense a partir de 1º de janeiro.

A agenda teve caráter institucional e serviu para que ele conhecesse os projetos em andamento da entidade regional. Acompanhado do ex-prefeito de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Kiko Teixeira, que já foi presidente do Consórcio ABC, Taka foi recebido pelo secretário-executivo da instituição que representa as prefeituras da região, Aroaldo Silva.

Na reunião, Taka recebeu o balanço deste ano do Consórcio ABC e detalhes dos recursos obtidos pela entidade regional para Mobilidade Urbana, via Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, que destinará R$ 41,5 milhões para a elaboração de um novo Plano Regional de Mobilidade Urbana do Grande ABC (R$ 4,5 milhões) e para os projetos funcional e básico (R$ 36,9 milhões) destinados a intervenções nos cinco municípios consorciados (Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra).

O encontro também serviu para o alinhamento de questões técnicas e burocráticas da transição de gestão do Consórcio ABC a partir de 1º de janeiro. Estatutariamente, a presidência do órgão não pode ficar vacante e é conduzida automaticamente ao sucessor do prefeito que ocupava o posto de presidente até que haja nova eleição, prevista para ocorrer na assembleia geral de janeiro.