Consórcio ABC recebe palestra sobre saúde e empreendedorismo para mulheres

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebe na próxima segunda-feira (25/3), a partir das 19h, a palestra “Empreendedorismo, Prevenção, Saúde e Qualidade de vida”. O conteúdo será ministrado pela ginecologista Ana Glória da Silva, especialista em prevenção do câncer.

O evento é realizado em parceria com a Provitali Assessoria em Segurança do Trabalho e integra programação do mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

A palestra é uma iniciativa idealizada pelo grupo de Mulheres EFA – Empreender, Fazer Acontecer, com o objetivo de ajudar outras mulheres por meio da economia solidária.

Serviço

Palestra “Empreendedorismo, Prevenção, Saúde e Qualidade de vida”

Dia 25 de março, segunda-feira, a partir das 19h

Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André.