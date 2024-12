Consórcio ABC recebe capacitação sobre tratamento e análise de dados da segurança pública

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reuniu guardas civis municipais (GCMs) da região para uma capacitação sobre tratamento e análise de dados da segurança pública. O conteúdo foi ministrado pelo coordenador do Observatório Municipal de Segurança Pública de Diadema, Emílio D’Angelo Junior.

Inspetor da GCM de Diadema, D’Ângelo ressaltou a importância da consolidação de dados regionais, assim como a produção de um banco de experiências municipais. Além disso, apontou a necessidade de criar uma cultura de dados nas instituições para subsidiarem as tomadas de decisão e a elaboração de políticas públicas planejadas e bem executadas.

A capacitação tratou das etapas básicas para tratamento dos dados, incluindo portais em que podem ser buscados dados públicos abertos e fechados, bem como as ferramentas existentes no Observatório Municipal para esta finalidade.

D’Ângelo abordou os três tipos de análises de dados possíveis. A descritiva é responsável por mostrar os dados atuais, enquanto a preditiva prevê futuros possíveis com base nos dados coletados e a prescritiva aponta quais as melhores decisões que podem ser tomadas de acordo com cada cenário.

O encontro trouxe ainda exemplos práticos no uso dos dados no dia a dia das GCMs e dicas para utilizá-los nas planilhas e automatizar processos para realizar o monitoramento diário e mensal.