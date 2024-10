Consórcio ABC promove nova capacitação sobre Nova Lei de Licitações

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove nesta sexta-feira (11/10), das 9h às 17h, a segunda edição da capacitação sobre a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021). O treinamento tem como público-alvo servidores públicos e assessores que atuam na área de licitações, gestão e fiscalização de contratos.



O evento é promovido pela Escola de Governo e de Desenvolvimento Regional do órgão que representa as prefeituras da região, em parceria com o escritório Jacoby Fernandes e Reolone e o Portal de Compras Públicas.



A nova Lei 14.133/2021 traz novidades para a fase interna de planejamento das licitações e das compras públicas e pretende modernizar os processos de licitação no Brasil por meio da implementação de novas tecnologias e a necessidade de maior transparência e eficiência nas contratações públicas. A norma também enfatiza o papel essencial dos órgãos de controle na fiscalização e garantia do cumprimento das novas regras, visando prevenir irregularidades e promover uma gestão pública mais eficiente.

Todas as vagas já estão esgotadas. Os interessados em participar de uma terceira edição do evento podem se inscrever no cadastro de espera.