Consórcio ABC promove evento para elaboração de Plano Regional LGBTQIA+

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove neste sábado (16/12), a partir das 14h, evento para tratar da elaboração do Plano Regional LGBTQIA+. O objetivo do encontro é abordar o processo de construção participativa da iniciativa.

A programação conta com duas palestras: “Plano Regional de Políticas Públicas LGBTQIA+: Conceitos e Importância” e “O papel da gestão pública e dos movimentos sociais no âmbito das políticas públicas regionais LGBTQIA+”.

O evento é organizado pelo Grupo de Trabalho (GT) GT LGBTQIA+ do Consórcio ABC, com apoio do Casa Neon Cunha e do Coletivo Prisma – Dandara dos Santos.