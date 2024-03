Consórcio ABC promove encontro regional de bibliotecas

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove, em 22 de março (sexta-feira), a partir das 18h30, o 1º Encontro Regional de Bibliotecas no Grande ABC, na sede da entidade regional (Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André). O encontro é a primeira ação preparatória para a elaboração do Plano Regional do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas.

O evento é organizado pelo Grupo Temático Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Consórcio ABC, com apoio do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região (CRB-8), e tem como público-alvo bibliotecários, professores, estudantes e interessados no tema.

A programação inclui palestras de Ana Maria Guimarães Rocha, presidente da Academia Popular de Letras (APL); Angelina Moreira de Souza bibliotecária e pedagoga especialista em Gestão Cultural; Dina Elisabete Uliana, supervisora Técnica do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB); e Marcus Rei de Lima Alves, coordenador do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).

Clique aqui para se inscrever.

Serviço

I Encontro Regional De Bibliotecas no Grande ABC

Dia 22 de março, sexta-feira, a partir das 18h30

Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André.