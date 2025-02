Consórcio ABC promove ação cineclubista nesta sexta-feira (21)

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a Universidade Federal do ABC (UFABC) promovem nesta sexta-feira (21/2) a primeira ação regional preparatória ao 16º Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC e às comemorações dos 100 anos da Represa Billings.

Em uma ação cineclubista, será exibido o filme A Menina Semente (2023), de Túlio Beat, parte do 1º Festival de Cinema Ambiental Cine Represa. Após a sessão, acontecerá um bate papo sobre o filme e as histórias do passado, em conjunto com o centenário da Billings.

O filme se passa em uma cidade poluída, repleta de contrastes, em que brota uma semente singular: uma menina indígena do passado.

A iniciativa é realizada em parceria com a Difilme Digital e Sonhos Audiovisual. Será fornecido certificado digital de participação.

Serviço

Ação Cineclubista As Histórias do Passado do ABC no Centenário da Represa Billings

Dia 21 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 18h (credenciamento)

Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Avenida Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André

Inscrições: Clique aqui para acessar o formulário