Consórcio ABC participa de lançamento de frente parlamentar para defesa e segurança na Alesp

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC acompanhou nesta segunda-feira (10/3) o lançamento da Frente Parlamentar para Segurança, Defesa e Desenvolvimento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, representou a entidade regional no evento.

O objetivo da frente parlamentar é debater e impulsionar pautas estratégicas do setor, atuando na articulação de políticas públicas, proposição de medidas de incentivo à indústria nacional e na fiscalização das ações governamentais relacionadas à defesa e segurança. A iniciativa, coordenada pelo deputado estadual Capitão Rafael Telhada, reúne parlamentares de diferentes partidos.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, que também preside a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, pontuou que o lançamento da Frente Parlamentar na Alesp vem ao encontro do debate sobre a necessidade de reorganizar a indústria de defesa da região.

“O Grande ABC conta com importantes empresas que atuam nesta área, por isso colocamos em discussão a importância da retomada do APL (Arranjo Produtivo Local) do setor na nossa região”, afirmou Aroaldo da Silva.