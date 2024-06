Consórcio ABC participa de congresso internacional de sustentabilidade

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC participou do Congresso Mundial do Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade), organização internacional que atua na temática urbano-ambiental e promove o desenvolvimento sustentável em todo mundo.

O evento, realizado no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul da Capital, de 18 a 21 de junho, reuniu líderes e representantes de diversas nacionalidades e regiões, além de especialistas da área e pesquisadores, para troca de experiências, definição de metas e parcerias visando contribuir para o trabalho local e global das agendas do clima e natureza.

O Consórcio ABC foi representado no evento pelo diretor de Programas e Projetos, João Ricardo Guimarães Caetano, pela coordenadora do Grupo Temático Educação Ambiental, Elaine Colin, e pela coordenadora de Programas e Projetos Lívia Rosseto.

Em maio, a Assembleia Geral do Consórcio ABC aprovou a adesão da entidade regional ao Iclei e definiu linhas de atuação para o enfrentamento das mudanças climáticas na região.