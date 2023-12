Consórcio ABC participa de audiência pública sobre Plano Estadual do Livro na Alesp

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC participou na quinta-feira (30/11) de audiência pública sobre o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PELLLB) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A realização da audiência pública foi uma demanda da entidade regional, apresentada em julho ao deputado estadual Antonio Donato, autor do texto juntamente com a deputada Marina Helou, para ampliar a discussão do projeto em conjunto com órgãos, entidades públicas, privadas e da sociedade civil, bem como de pessoas interessadas na temática.

O plano estadual é discutido por meio do Projeto de Lei 529/2023 e tem como objetivo assegurar o amplo acesso ao livro, à leitura, à literatura e à biblioteca para a população.

Integrante do Grupo Temático Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca do Consórcio ABC, Simone Bello Gimenez levou aos autores do projeto as contribuições discutidas pelos representantes municipais para o texto que está em discussão na Alesp. O grupo foi criado neste ano pelos Grupos de Trabalho (GTs) Educação e Cultura para debater a proposta de elaboração de um Plano Regional do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca.

Entre as sugestões do Consórcio ABC estão a instalação de bibliotecas públicas em regiões periféricas ou com ausência de equipamentos culturais e de leitura, assim como a regularização e manutenção das instalações já existentes.

Também representaram a entidade regional no evento Juliana Cavasini da Silva, coordenadora de Programas e Projetos; e Marta Lima, bibliotecária.