Consórcio ABC homenageia alunos que promoveram cultura de paz nas escolas

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC homenageou nesta sexta-feira (22/11) os estudantes da rede municipal da região que participaram das atividades realizadas pelo Grupo Temático da Infância e da Adolescência em 2024.



Ao longo do ano, os alunos acompanharam ações e debates relacionados à cultura de paz nas escolas, além de trocarem experiências com os colegas de outros municípios, com o objetivo de criar ambientes com inclusão, diversidade, respeito mútuo e relacionamentos saudáveis.



A coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) Educação e secretária da pasta em Diadema, Ana Lucia Sanches, parabenizou os alunos pela participação nas atividades e destacou a importância de trabalhar valores humanos e civilizatórios no ambiente escolar. “É fundamental olhar para o outro, pensar sobre o outro e não apenas em si mesmo. Temos um grande desafio em difundir a ideia de que o mundo deve ser voltado para a coletividade”, afirmou.

Participaram do evento o secretário de Educação de Ribeirão Pires, Raphael Volpi; Claudia de Nardi, representando a secretária Érica Aparecida Ferreira da Silva (Santo André); Paulo Rogério Sousa Santos, representando o secretário José Luiz Cassimiro (Mauá); Guilherme Martins Barbosa, representando a secretária Alessandra Barchini (Rio Grande da Serra); e o professor Sílvio Carneiro, da Universidade Federal do ABC (UFABC).

Além de entrega dos certificados, a programação do evento incluiu uma apresentação musical dos estudantes de Mauá e a leitura de poemas.