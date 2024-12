Consórcio ABC firma parceria com Conselho de Arquitetura e Urbanismo

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, órgão que representa as prefeituras da região, assinou, na manhã desta quinta-feira (19/12), acordo de cooperação técnica com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). A parceria é fruto de longo diálogo nos últimos anos entre a entidade de classe e o órgão regional.

A finalidade do acordo é formular e implementar ações conjuntas para promover a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), capacitar e orientar sobre instrumentos de arquitetura e urbanismo voltados à resiliência urbana e mitigação da crise climática, além de promover a valorização e a preservação do patrimônio cultural arquitetônico e urbano nos municípios do Grande ABC.

O acordo foi firmado na sede do CAU, na capital. A partir da assinatura, as partes terão 36 meses para consolidar o plano de trabalho e desenvolver todas as atividades nele previstas, definidas no cronograma de ações. A parceria não prevê custos financeiros para ambas as partes.

“A parceria entre o Consórcio ABC e o CAU/SP fortalece as entidades e as políticas públicas pertinentes à atuação dos arquitetos e urbanistas, e suprem uma lacuna de debates nesse sentido, em especial na implantação de ATHIS na região”, comentou a arquiteta e coordenadora de Programas e Projetos da entidade regional Sandra Malvese.