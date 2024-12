Consórcio ABC firma contrato de R$ 41,5 mi para a mobilidade da região por meio do PAC

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC assinou nesta terça-feira (10/12), durante assembleia da entidade regional, contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) para o repasse de R$ 41,5 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) a serem utilizados em estudos e projetos voltados à melhoria da mobilidade urbana na região.

O órgão que representa as prefeituras do Grande ABC é o único consórcio público a firmar contrato por meio do Novo PAC Mobilidade, lançado no ano passado em âmbito federal. O montante conquistado pelo Consórcio ABC será utilizado para a elaboração de um novo Plano Regional de Mobilidade Urbana do Grande ABC (R$ 4,5 milhões) e para os projetos funcional e básico (R$ 36,9 milhões) destinados a intervenções nos cinco municípios consorciados (Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra).

Além do novo Plano Regional de Mobilidade Urbana, o Governo Federal vai destinar recursos para a elaboração de projetos básico e funcional de dez corredores com tratamento especial para transporte coletivo (três em Santo André, um em Diadema, três em Mauá, dois em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra), três terminais (em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, um em cada cidade) e estações de transferência em Diadema.

O Novo PAC Mobilidade também irá destinar mais R$ 310,9 milhões para execução de obras na região, sendo que os projetos selecionados para Santo André (corredor Sudeste – Santos Dumont/Giovanni Pirelli) e Diadema (corredor da av. Dona Ruyce) foram elaborados com recursos conquistados pelo Consórcio ABC via PAC 2, em 2013.

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, destacou o tamanho da conquista da entidade que representa as prefeituras do Grande ABC. “Os projetos que serão desenvolvidos a partir do Novo PAC serão a porta de entrada para mais recursos vindo para a nossa região. A atualização e reformulação do Plano Regional de Mobilidade é uma ação fundamental para o planejamento das cidades”, afirmou.