Consórcio ABC faz nova atualização sobre Lei de Licitações a servidores da região

A segunda edição da capacitação sobre a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), promovida nesta sexta-feira (11/10) pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, trouxe novos detalhes sobre a norma para servidores que atuam direta ou indiretamente com gestão e fiscalização de contratos de compras nas prefeituras da região.

O evento foi promovido pela Escola de Governo e de Desenvolvimento Regional do Consórcio ABC, em parceria com o escritório Jacoby Fernandes e Reolon e o Portal de Compras Públicas.

A capacitação abordou de forma detalhada os desafios dos municípios para implementar a nova norma de forma eficaz, destacou a importância do planejamento estratégico nas aquisições públicas e o estímulo à inovação tecnológica, transparência e compliance e experiências de sucesso, entre outros temas.



Na abertura do evento, o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, destacou que um dos principais papéis da entidade regional é ser um espaço para a discussão técnica de como superar os desafios de forma coletiva. “A Nova Lei de Licitações traz novos elementos que podem dar mais transparência nos processos do dia a dia, inclusive na forma como os municípios gastam o dinheiro e em como ter agilidade na execução de políticas públicas”, afirmou.

Em seguida, o conteúdo foi ministrado pelo presidente por Leonardo Ladeira, presidente do Portal de Compras Públicas; Beatriz Gusmão, diretora da GovSoluções; Bruno Tulim, instrutor do Portal de Compras Públicas; Jaqueline Nabor, gestora de Contratos Administrativos no Departamento de Negócios da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania; e Rodolfo Maderic, mestre em Direito Administrativo.

Todas as vagas disponibilizadas para a capacitação foram preenchidas. Os interessados em participar de uma terceira edição do evento podem se inscrever no cadastro de espera.