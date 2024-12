Consórcio ABC faz homenagem aos servidores que atuaram nas ações regionais

Com a presença de integrantes de todas as áreas das administrações municipais, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizou, na manhã desta segunda-feira (9/12), entrega de certificado de reconhecimento aos servidores públicos da região que participaram das ações do órgão ao longo deste ano.

O evento contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas que integram os Grupos de Trabalho (GTs) da entidade regional, com o objetivo homenagear os trabalhadores que se dedicam às pautas regionais e trabalham na elaboração de políticas públicas integradas regionalmente em diversas frentes.

“É muito importante valorizarmos o trabalho dos integrantes dos GTs, que se dedicam esforços ao longo do ano para a formulação de políticas públicas em prol de um desenvolvimento integrado de nossa região. Justíssima homenagem realizamos aqui hoje”, afirmou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva.

A cerimônia teve a participação de servidores públicos de todos os setores dos municípios, como Saúde, Educação, Cultura e Esportes, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico Regional, Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental, Infraestrutura Regional e Assistência, Inclusão Social e Direitos Humanos.

Ao longo do evento, as coordenadoras de Programas e Projetos do Consórcio ABC Juliana Cavasini da Silva, Sandra Teixeira Malvese e Maria Gracely Batista Marques, a Graça, apresentaram um balanço de realizações do órgão que representa as prefeituras da região.

“Precisamos ressaltar também o empenho e trabalhos dos técnicos e servidores do Consórcio ABC, que são os responsáveis por manter o pleno funcionamento do órgão com entregas muito importantes para toda a região em todas as áreas do poder público”, disse o diretor de Programas e Projetos do órgão, João Ricardo Guimarães Caetano.