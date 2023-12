Consórcio ABC e UFABC promovem seminário sobre governança metropolitana

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a Universidade Federal do ABC (UFABC) promovem, nesta quinta-feira (7/12), às 14h, o Seminário Regional sobre Governança Metropolitana. O evento vai tratar da importância do trabalho integrado na gestão pública nas regiões metropolitanas em questões como mobilidade urbana, saneamento básico e drenagem, entre outros.

Na abertura do encontro, o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, e o secretário-executivo da entidade regional, Mário Reali, vão destacar os benefícios da cooperação dos entes da Federação para um melhor planejamento e gestão de serviços comuns nas regiões metropolitanas.

A programação conta com cinco painéis temáticos: “A construção da governança metropolitana em São Paulo”, ministrada pelo Subsecretário Estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto; “Histórico das Regiões Metropolitanas e desafios”, por Barbara Marguti, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); “Os desafios dos Planos Metropolitanos”, por Jeroen Klink, professor titular da UFABC; “A experiência do PDUI na Região Metropolitana de Maceió”, e “A visão do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste)”, por Carlos Eduardo Siqueira Abrão, diretor de Programas e Projetos da entidade.