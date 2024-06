Consórcio ABC debate educação e mobilidade urbana em Brasília

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizou, nesta terça-feira (4/6), agendas em Brasília para tratar de temas de interesse regional, entre eles educação e mobilidade urbana.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, se reuniu com o presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (CN-SESI), Fausto Augusto Junior. A pauta do encontro incluiu possíveis parcerias entre o Sesi e o Grande ABC em temas como digitalização na educação.

Para debater o fomento ao transporte da região, o secretário-executivo visitou a Secretaria Nacional de Mobilidade do Ministério das Cidades e se reuniu com o coordenador-geral da pasta, Marcell Costa. Alguns dos temas do encontro foram o Novo PAC Seleções e renovação das frotas de ônibus, entre outros pleitos da região.